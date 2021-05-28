Registry Reviver для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29.99
Ограничение:исправление только 25 ошибок
Версия:4.23.1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 898 | Статистика
Размер:14,33 Мб
СКАЧАТЬ
Registry Reviver скриншот № 1
Registry Reviver скриншот № 2
Registry Reviver скриншот № 3
Registry Reviver скриншот № 4

Registry Reviver - полезный инструмент для восстановления максимальной эффективности, стабильности и результативности ПК путем исправлений, настройки и обслуживания реестра Windows.

Основные особенности и преимущества Registry Reviver:

  • Восстанавливает оптимальную производительность вашего реестра, используя собственные алгоритмы для сканирования реестра на наличие ошибок и безопасно устраняя их.
  • Защищает от ошибок. Настраиваемая точка восстановления гарантирует, что при наличии каких-либо проблем после исправлений, изменения могут легко быть отменены.
  • Уменьшает количество сбоев и конфликтов в системе.
  • Позволяет управлять автозагрузкой. Можно быстро и легко определять, какие приложения при загрузке системы занимают много времени и влияют на общую производительности ПК.
  • Простой интерфейс, позволяющий оптимизировать работу реестра без специфических знаний программирования быстро, легко и безопасно.
  • Диагностика и исправление ошибок в реестре, а также оптимизация реестра за один клик мыши.
ТОП-сегодня раздела "Реестр, Автозагрузка"
 

скачать AutorunsAutoruns 13.100

Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы...

скачать Reg OrganizerReg Organizer 8.70

Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и...

скачать Vit Registry FixVit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших...

скачать Registry RepairRegistry Repair 5.0.1.112

Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в...

скачать AnVir Task ManagerAnVir Task Manager 9.3

AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что...

скачать Windows RepairWindows Repair 4.11.3

Windows Repair - инструмент для восстановления различных параметров Windows, с помощью которого...

Отзывы о программе Registry Reviver

Admin

Отзывов о программе Registry Reviver 4.23.1.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв