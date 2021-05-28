Registry Reviver для Windows
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.99
|Ограничение:
|исправление только 25 ошибок
|Версия:
|4.23.1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|ReviverSoft
|Категория:
|Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 898 | Статистика
|Размер:
|14,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Registry Reviver - полезный инструмент для восстановления максимальной эффективности, стабильности и результативности ПК путем исправлений, настройки и обслуживания реестра Windows.
Основные особенности и преимущества Registry Reviver:
- Восстанавливает оптимальную производительность вашего реестра, используя собственные алгоритмы для сканирования реестра на наличие ошибок и безопасно устраняя их.
- Защищает от ошибок. Настраиваемая точка восстановления гарантирует, что при наличии каких-либо проблем после исправлений, изменения могут легко быть отменены.
- Уменьшает количество сбоев и конфликтов в системе.
- Позволяет управлять автозагрузкой. Можно быстро и легко определять, какие приложения при загрузке системы занимают много времени и влияют на общую производительности ПК.
- Простой интерфейс, позволяющий оптимизировать работу реестра без специфических знаний программирования быстро, легко и безопасно.
- Диагностика и исправление ошибок в реестре, а также оптимизация реестра за один клик мыши.
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