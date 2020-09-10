Free Studio для Windows

Free Studio 6.7.2.909

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Описание Free Studio 6.7.2.909Описание   Скачать Free Studio 6.7.2.909СКАЧАТЬ (102,33 Мб) Скриншоты Free Studio 6.7.2.909Скриншоты (4)   Статистика Free Studio 6.7.2.909Статистика   Отзывы о Free Studio 6.7.2.909Отзывы (25)  
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4.37 из 5, всего оценок - 187
  • Рейтинг программы - 4.37 из 5
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Free Studio Manager - это единый пакет бесплатных программ, объединивший все бесплатные мультимедийные приложения (на данный момент 43 программы), разработанные компанией DVDVideoSoft. Комплект состоит из восьми разделов (YouTube, MP3 и Аудио, CD-DVD-BD, DVD и Видео, Фотки, Мобилки, Устройства Apple, 3D), позволяя таким образом быстро найти нужную пользователю программу.

С помощью Free Studio Manager вы сможете конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств, записывать и копировать DVD и CD диски, загружать и скачивать видео и музыку на ваш компьютер, iPod, PSP, iPhone и BlackBerry, редактировать аудио и видео файлы, а также записывать видео с экрана и делать скриншоты.

Free Studio
Free Studio
Free Studio
Free Studio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)9 / 95 358
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Конверторы - Конверторы
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Отзывы о программе Free Studio

юрок про Free Studio 6.7.0.712 [19-10-2019]

полное говно
2 | 2 | Ответить

Павел про Free Studio 6.6.34.315 [15-05-2017]

В начало и конец аудио после конвертации будет добавлена реклама
2 | 12 | Ответить

FULL Игрок про Free Studio 6.6.28.831 [28-09-2016]

Ну понятно то что вирус даже можно не спорить потому, что он предлагает скачать Амиго браузер с его вирусами так что все эти коменты они не настоящие в них имена нормальные но не как у меня
5 | 5 | Ответить

Bob про Free Studio 6.5.14.1208 [10-12-2015]

скроншоты мозя на русском блин вы для кого выкладываете здесь 80% я точно заю знают только русский
2 | 6 | Ответить

Айрат Гемаев про Free Studio 6.5.5.915 [27-09-2015]

Видеографы до сих пор много спорят о способа записи HD-видео на DVD-диски и эти темы периодически поднимаются на их форумах, например, здесь: http://www.videographer.su/forums/index.php?showtopic=8685 . Но, я считаю, что в этом нет никакой необходимости, потому что для записи HD-видео на оптический носитель давно и успешно используется Blu Ray диски.
2 | 5 | Ответить

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