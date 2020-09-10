Free Studio Manager - это единый пакет бесплатных программ, объединивший все бесплатные мультимедийные приложения (на данный момент 43 программы), разработанные компанией DVDVideoSoft. Комплект состоит из восьми разделов (YouTube, MP3 и Аудио, CD-DVD-BD, DVD и Видео, Фотки, Мобилки, Устройства Apple, 3D), позволяя таким образом быстро найти нужную пользователю программу.
С помощью Free Studio Manager вы сможете конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств, записывать и копировать DVD и CD диски, загружать и скачивать видео и музыку на ваш компьютер, iPod, PSP, iPhone и BlackBerry, редактировать аудио и видео файлы, а также записывать видео с экрана и делать скриншоты.
В начало и конец аудио после конвертации будет добавлена реклама 2 | 12 | Ответить
FULL Игрок про Free Studio 6.6.28.831 [28-09-2016]
Ну понятно то что вирус даже можно не спорить потому, что он предлагает скачать Амиго браузер с его вирусами так что все эти коменты они не настоящие в них имена нормальные но не как у меня 5 | 5 | Ответить
Bob про Free Studio 6.5.14.1208 [10-12-2015]
скроншоты мозя на русском блин вы для кого выкладываете здесь 80% я точно заю знают только русский 2 | 6 | Ответить
Айрат Гемаев про Free Studio 6.5.5.915 [27-09-2015]
Видеографы до сих пор много спорят о способа записи HD-видео на DVD-диски и эти темы периодически поднимаются на их форумах, например, здесь: http://www.videographer.su/forums/index.php?showtopic=8685 . Но, я считаю, что в этом нет никакой необходимости, потому что для записи HD-видео на оптический носитель давно и успешно используется Blu Ray диски. 2 | 5 | Ответить