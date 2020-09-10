Free Studio Manager - это единый пакет бесплатных программ, объединивший все бесплатные мультимедийные приложения (на данный момент 43 программы), разработанные компанией DVDVideoSoft. Комплект состоит из восьми разделов (YouTube, MP3 и Аудио, CD-DVD-BD, DVD и Видео, Фотки, Мобилки, Устройства Apple, 3D), позволяя таким образом быстро найти нужную пользователю программу.

С помощью Free Studio Manager вы сможете конвертировать видео и аудио файлы в различные форматы для iPod, PSP, iPhone, BlackBerry и других мобильных устройств, записывать и копировать DVD и CD диски, загружать и скачивать видео и музыку на ваш компьютер, iPod, PSP, iPhone и BlackBerry, редактировать аудио и видео файлы, а также записывать видео с экрана и делать скриншоты.