YUMI (Your Universal Multiboot Installer) - небольшой удобный инструмент с помощью которого можно легко создать мультизагрузочный USB диск, содержащий к примеру несколько операционных систем, различные антивирусные инструменты для очистки ПК от вирусов (AVG Rescue CD, Acronis Rescue CD, AVIRA AntiVir Rescue CD, BitDefender Rescue Disk, Dr.Web Live CD, Panda SafeCD, Kaspersky Rescue Disk), системные утилиты (CloneZilla, EASUS Disk Copy, FreeDOS, GParted, Memtest86+, Parted Magic, Ultimate Boot CD) и др.

Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы

WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и

Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита необходима при восстановлении MBR (Master Boot Record) или PBR (Partition Boot