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YUMI (Your Universal Multiboot Installer) для Windows

YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.6.4

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Описание YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.6.4Описание   Скачать YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.6.4СКАЧАТЬ (1,76 Мб) Скриншоты YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.6.4Скриншоты (1)   Статистика YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.6.4Статистика   Отзывы о YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.6.4Отзывы (9)  
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4.61 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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YUMI (Your Universal Multiboot Installer) - небольшой удобный инструмент с помощью которого можно легко создать мультизагрузочный USB диск, содержащий к примеру несколько операционных систем, различные антивирусные инструменты для очистки ПК от вирусов (AVG Rescue CD, Acronis Rescue CD, AVIRA AntiVir Rescue CD, BitDefender Rescue Disk, Dr.Web Live CD, Panda SafeCD, Kaspersky Rescue Disk), системные утилиты (CloneZilla, EASUS Disk Copy, FreeDOS, GParted, Memtest86+, Parted Magic, Ultimate Boot CD) и др.

Присутствует возможность указать ISO-образ, располагающийся на жестком диске, или скачать требуемое программное обеспечение с официального сайта.

Скриншоты YUMI (Your Universal Multiboot Installer):

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 31 426
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - другое
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Отзывы о программе YUMI (Your Universal Multiboot Installer)

Хакер про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.5.3 [25-01-2018]

Программа очень удобная пользуюсь только ей, авторам комментариев по поводу образы не читает папки создает... Руки в батарее выпрямляйте!!!
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Дмитрий. про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.4.9 [22-09-2017]

После установки данныой программы на основной раздел USB-HDD, попробовал загрузиться с него, как итог - все повисло. После перезагрузки, обнаружил, что все данные на втором логическим диске, на который ничего не устанавливал стерты, а диск не читается. Хорошо что бекап сделал всего содержимого. Будте аккуратны с данной программой.
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ВИКТОР про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.9 [17-12-2015]

ДА!ХАРОШАЯ ПРОГА.ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ОБРАЗОВ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.ТАКИЕ КАК ACRONIS TRUE IMAGE,ACRONIS DISK DIRECTOR И МНОГОЕ ДРУГОЕ.ОЧЕРЕДНОЙ МУСОР В ИНТЕРНЕТЕ.
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Янина про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.8 [07-10-2015]

пробовала с помощью проги этой установить линукс на флешку в итоге бардак полный создал в флешке, появилась куча файлов которые не открыть и куча папок с файлами которые не открыть, мне знакомый говорил что у ноутбука встроена функция блокировать установку новой оперативки, это правда??может ли в этом быть причина?
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Mich про YUMI (Your Universal Multiboot Installer) 2.0.1.8 [02-08-2015]

Пользуюсь много лет, начиная с первых версий.
За это время перепробывал много других утилит.
И все таки остался с этой
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