Maxuden Radio для Windows

Maxuden Radio 4.3

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Описание Maxuden Radio 4.3Описание   Скачать Maxuden Radio 4.3СКАЧАТЬ (5,79 Мб) Скриншоты Maxuden Radio 4.3Скриншоты (2)   Статистика Maxuden Radio 4.3Статистика   Отзывы о Maxuden Radio 4.3Отзывы (5)  
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4.58 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Maxuden Radio - простая и бесплатная программа для прослушивания интернет-радио c возможностью записи эфира. Содержит около ста радиостанций, к которым можно добавить свою. Может получать информацию об исполнителе, производить поиск треков и многое другое.

Особенности:

  • Быстрый поиск радиостанций по плейлисту.
  • Поддержка собственных плейлистов, а также PLS,M3U и прочих.
  • Возможность добавления и редактирования станций.
  • Поиск в интернете по информации об исполнителе.
  • Нетребовательность к ресурсам.
  • Нет рекламы, тулбаров и прочего.
Maxuden Radio
Maxuden Radio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 6 409
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе Maxuden Radio

Sergey про Maxuden Radio 2.5 [22-10-2012]

Простенько и быстренько!!! Пока все работает нормально. РЕСПЕКТ РЕБЯТА!!!
Да кстати БЕСПЛАТНО КАК И ОБЕЩАЛИ!
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Aleksey про Maxuden Radio 2.4 [16-06-2012]

Очень удобная качественная программа respect создателям
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Денис про Maxuden Radio 2.2 [03-04-2012]

очень удобная программа, всё прекрасно работает, проблем никаких, спасибо разработчику за такую программу.
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Alex про Maxuden Radio 2.2 [03-04-2012]

Нихрена не надежно вылетает ошибка постоянно
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nordstone про Maxuden Radio 1.1 [10-12-2011]

просто,надёжно,качественно ! Respect !
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