Lightworks для Windows
|Оценка:
|3.87/5 голосов - 103
|Лицензия:
|Бесплатная
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2025.1.0.18039 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EditShare
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 35 122 | Статистика
|Размер:
|106.48 Мб
|СКАЧАТЬ
Lightworks - мощный видеоредактор для нелинейного монтажа, обладающий внушительным набором разнообразных функций, среди которых синхронизация видео и звука на произвольной скорости, мультиканальное воспроизведение, наложение различных эффектов, поддержка видео с разрешением SD, HD и 2K в форматах DPX и RED, аппаратная поддержка для ускорения вычислительных задач и многое другое.
Ключевые особенности Lightworks:
- Широкие возможности редактирования.
- Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс с аппаратной консолью.
- Поддержка различных форматов и кодеков (AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO HD, XDCAM HD, DNxHD, ProRes и др.).
- Синхронизация видео и звука на произвольной скорости.
- Мультикамерный монтаж с неограниченным количеством источников и двумя выходами SDI для мониторинга.
- Поддержка плагинов.
- Наличие разнообразных эффектов для видео и аудио.
- Возможность совместной работы над проектами.
- Поддержка Unicode и многое другое.
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Отзывы о программе Lightworks
Олег про Lightworks 2023.2.0.15680 [01-08-2024]
Удивительно НЕпонятный интерфейс. На русский переведено наполовину. Переведено через гугл-транслейт, слова не те, как смешные надписи на китайском рынке.
Даже - элементарно - добавить звуковую дорожку, все нервы вымотал, пока искал.
Разделить, чтобы одну часть ускорить - так и не нашёл где. Ускорить, конечно, тоже. Бросил, пошёл искать другую программу.
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тпар про Lightworks 2023.2.0.15168 [18-06-2024]
пишут везде бесплатная а сохранить фаил можно только 720, этого даже для телефонов мало
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Кирилл про Lightworks 14.5.0 / 2020.1 beta [16-07-2020]
Я потратил часов 10 на проект, при этом каждые 5 минут ошибка в стиле insuficcient media и только блин полный перезалив видео помогал. В топку этот ущернбый лайтворкс
10 | 13 | Ответить
Катя про Lightworks 14.0.0 [31-03-2020]
Подскажите, классная программа, не знаю или скачивать
11 | 29 | Ответить
Макс про Lightworks 12.0.1 [27-11-2014]
Lightworks установил, проработала 2 недели с горем пополам, и всё конец, переустановка не помогает. в топку....
11 | 17 | Ответить