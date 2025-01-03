Отзывы о программе Lightworks

Олег Удивительно НЕпонятный интерфейс. На русский переведено наполовину. Переведено через гугл-транслейт, слова не те, как смешные надписи на китайском рынке.

Даже - элементарно - добавить звуковую дорожку, все нервы вымотал, пока искал.

Разделить, чтобы одну часть ускорить - так и не нашёл где. Ускорить, конечно, тоже. Бросил, пошёл искать другую программу.

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тпар пишут везде бесплатная а сохранить фаил можно только 720, этого даже для телефонов мало

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Кирилл Я потратил часов 10 на проект, при этом каждые 5 минут ошибка в стиле insuficcient media и только блин полный перезалив видео помогал. В топку этот ущернбый лайтворкс

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Катя Подскажите, классная программа, не знаю или скачивать

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