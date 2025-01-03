Lightworks для Windows

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Оценка: 3.87/5 голосов - 103
Лицензия: Бесплатная
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2025.1.0.18039 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):4 / 35 122 | Статистика
Размер:106.48 Мб
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Lightworks скриншот № 1

Lightworks - мощный видеоредактор для нелинейного монтажа, обладающий внушительным набором разнообразных функций, среди которых синхронизация видео и звука на произвольной скорости, мультиканальное воспроизведение, наложение различных эффектов, поддержка видео с разрешением SD, HD и 2K в форматах DPX и RED, аппаратная поддержка для ускорения вычислительных задач и многое другое.

Ключевые особенности Lightworks:

  • Широкие возможности редактирования.
  • Объектно-ориентированный пользовательский интерфейс с аппаратной консолью.
  • Поддержка различных форматов и кодеков (AVI, QuickTime, MXF, DPX, RED R3D, DV, DVCPRO HD, XDCAM HD, DNxHD, ProRes и др.).
  • Синхронизация видео и звука на произвольной скорости.
  • Мультикамерный монтаж с неограниченным количеством источников и двумя выходами SDI для мониторинга.
  • Поддержка плагинов.
  • Наличие разнообразных эффектов для видео и аудио.
  • Возможность совместной работы над проектами.
  • Поддержка Unicode и многое другое.
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Отзывы о программе Lightworks

Олег про Lightworks 2023.2.0.15680 [01-08-2024]

Удивительно НЕпонятный интерфейс. На русский переведено наполовину. Переведено через гугл-транслейт, слова не те, как смешные надписи на китайском рынке.
Даже - элементарно - добавить звуковую дорожку, все нервы вымотал, пока искал.
Разделить, чтобы одну часть ускорить - так и не нашёл где. Ускорить, конечно, тоже. Бросил, пошёл искать другую программу.
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тпар про Lightworks 2023.2.0.15168 [18-06-2024]

пишут везде бесплатная а сохранить фаил можно только 720, этого даже для телефонов мало
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Кирилл про Lightworks 14.5.0 / 2020.1 beta [16-07-2020]

Я потратил часов 10 на проект, при этом каждые 5 минут ошибка в стиле insuficcient media и только блин полный перезалив видео помогал. В топку этот ущернбый лайтворкс
10 | 13 | Ответить

Катя про Lightworks 14.0.0 [31-03-2020]

Подскажите, классная программа, не знаю или скачивать
11 | 29 | Ответить

Макс про Lightworks 12.0.1 [27-11-2014]

Lightworks установил, проработала 2 недели с горем пополам, и всё конец, переустановка не помогает. в топку....
11 | 17 | Ответить

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