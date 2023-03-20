Отзывы о программе Freemake Audio Converter

НЕБО АЛЛАХа НЕ КАЧАЙТЕ ЭТО ДЕРЬМИЩЕ ОНО ПОЛНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЕ И КОНВЕРТИРУЕТ ТОЛЬКО ФАЙЛЫ ДО ТРЁХ МИНУТ

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Дмитрий Не конвертирует файлы длительностью более 3 минут :-(

12 | 2 | Ответить

Игорь Эта гнида теперь бесплатно не конвертирует аудиофайлы длительностью более трх минут

11 | 4 | Ответить

none При установке отчаянно пытается впихнуть SpeedUpMyPC, Hamster Free ZIP Archiver.

Вылетает при попытке сконвертировать одновременно несколько flac файлов в mp3. Нет уж, спасибо.

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