Freemake Audio Converter для Windows

Описание
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Оценка: 4.39/5 голосов - 29
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.9.13 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 21 277 | Статистика
Размер:54,75 Мб
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Freemake Audio Converter - бесплатная программа для конвертации аудио в MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A, OGG, для MP3-плейеров, iPod, iPhone, iPad, PSP.

Особенности:

  • Конвертирование аудио в MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A, OGG из более чем 40 форматов.
  • Конвертирование аудиофайлов в MP3 формат для всевозможных MP3-плейеров: iPod, Zune, Coby, SanDisc Sansa, iRiver, Walkman, Archos, GoGear и т.д.
  • Конвертация музыки в формат M4A для всех популярных устройствах Apple: iPod, iPhone, iPad.
  • Экспорт MP3- und M4A-файлы из интерфейса приложения прямо в iTunes.
  • Соединение нескольких аудиотреков в один.
  • Легкое и быстрое сохранение звуковых дорожек из видео всевозможных форматов: DVD, H.264, AVI, MPEG, MP4, MKV, DIVX, MOV, WMV, VOB, 3GP, RM, QT, FLV и т.д. (всего более 60 форматов).
Что нового в Freemake Audio Converter 1.1.9.13?
  • Улучшена общая производительность программы
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Отзывы о программе Freemake Audio Converter

НЕБО АЛЛАХа про Freemake Audio Converter 1.1.8.16 [25-07-2019]

НЕ КАЧАЙТЕ ЭТО ДЕРЬМИЩЕ ОНО ПОЛНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЕ И КОНВЕРТИРУЕТ ТОЛЬКО ФАЙЛЫ ДО ТРЁХ МИНУТ
3 | 6 | Ответить

Дмитрий про Freemake Audio Converter 1.1.8.6 [29-03-2018]

Не конвертирует файлы длительностью более 3 минут :-(
12 | 2 | Ответить

Игорь про Freemake Audio Converter 1.1.8.6 [11-02-2018]

Эта гнида теперь бесплатно не конвертирует аудиофайлы длительностью более трх минут
11 | 4 | Ответить

none про Freemake Audio Converter 1.1.0.70 [04-10-2014]

При установке отчаянно пытается впихнуть SpeedUpMyPC, Hamster Free ZIP Archiver.
Вылетает при попытке сконвертировать одновременно несколько flac файлов в mp3. Нет уж, спасибо.
2 | 5 | Ответить

Алеет про Freemake Audio Converter 1.1.0.63 [11-08-2014]

замечательная!!! мне оч нравится)). спасибо!!
3 | 2 | Ответить

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