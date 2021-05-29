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Переводчик Translate.Ru для Android

Описание
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Оценка: 4.49/5 голосов - 76
Лицензия: Бесплатная
Версия:20.1.315 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 43 302 | Статистика
Размер:6,51 Мб
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Переводчик Translate.Ru — полноценный переводчик везде и всегда с вами. Переводите любой непонятный текст, встретившийся в устройстве, будь то приложение, сайт или сообщение от знакомого. Выберите необходимый фрагмент текста, и его перевод появится в области уведомлений.

Приложение также поддерживает голосовой ввод – просто произнесите слово или фразу и услышите перевод. Еще одна функция программы заключается в переводе надписей на фотографии. Вы можете сделать снимок с текстом на иностранном языке и переводчик предложит выбрать необходимый фрагмент.

Для экономии средств на счету, присутствуют специальный режим, также приложении хранятся последние 50 запросов и доступны оффлайн. Необходимые фразы и слова можно сохранять в Избранном. 

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