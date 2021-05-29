Переводчик Translate.Ru для Android
|Оценка:
|4.49/5 голосов - 76
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|20.1.315 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PROMT
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 43 302 | Статистика
|Размер:
|6,51 Мб
|СКАЧАТЬ
Переводчик Translate.Ru — полноценный переводчик везде и всегда с вами. Переводите любой непонятный текст, встретившийся в устройстве, будь то приложение, сайт или сообщение от знакомого. Выберите необходимый фрагмент текста, и его перевод появится в области уведомлений.
Приложение также поддерживает голосовой ввод – просто произнесите слово или фразу и услышите перевод. Еще одна функция программы заключается в переводе надписей на фотографии. Вы можете сделать снимок с текстом на иностранном языке и переводчик предложит выбрать необходимый фрагмент.
Для экономии средств на счету, присутствуют специальный режим, также приложении хранятся последние 50 запросов и доступны оффлайн. Необходимые фразы и слова можно сохранять в Избранном.
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