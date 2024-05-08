Переводной словарь Reverso - отличный переводчик для Android, с помощью которого можно быстро узнать значение незнакомых слов и выражений. Приложение содержит огромное количество разнообразных примеров из реальных текстов, а также предлагает мощную поисковую систему и несколько полноразмерных словарей.

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