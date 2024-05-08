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Переводной словарь Reverso для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:12.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 983 | Статистика
Размер:81.55 Мб
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Переводной словарь Reverso - отличный переводчик для Android, с помощью которого можно быстро узнать значение незнакомых слов и выражений. Приложение содержит огромное количество разнообразных примеров из реальных текстов, а также предлагает мощную поисковую систему и несколько полноразмерных словарей.

Пользователю достаточно просто напечатать или произнести то, что он хочет перевести, и мгновенно получит наиболее подходящие переводы и примеры употребления из текстов, переведенных профессиональными переводчиками: сайтов, официальных документов, диалогов из фильмов, новостных статей, описаний продуктов.

Ключевые особенности:

  • Мгновенный перевод на английский, французский, испанский, иврит и другие языки.
  • Примеры употребления (оригинальный текст и его перевод с выделенными искомым словом и переводом), извлеченные из базы данных, состоящей из сотен миллионов проиндексированных слов.
  • Списки слов, основанные на выбранных Вами примерах и переводах и доступные в режиме офлайн.
  • Озвучка примеров употребления.
  • В один клик для получения обратного перевода, информации о частоте, определения и спряжения слов.
  • История поисковых запросов, доступная в режиме офлайн.
  • Подсказки по мере набора текста в поле поиска.
  • Возможность поделиться переводом в социальных сетях или послав письмо на электронную почту.
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