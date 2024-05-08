Переводной словарь Reverso для Android
|Оценка:
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|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Softissimo Inc.
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 983 | Статистика
|Размер:
|81.55 Мб
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Переводной словарь Reverso - отличный переводчик для Android, с помощью которого можно быстро узнать значение незнакомых слов и выражений. Приложение содержит огромное количество разнообразных примеров из реальных текстов, а также предлагает мощную поисковую систему и несколько полноразмерных словарей.
Пользователю достаточно просто напечатать или произнести то, что он хочет перевести, и мгновенно получит наиболее подходящие переводы и примеры употребления из текстов, переведенных профессиональными переводчиками: сайтов, официальных документов, диалогов из фильмов, новостных статей, описаний продуктов.
Ключевые особенности:
- Мгновенный перевод на английский, французский, испанский, иврит и другие языки.
- Примеры употребления (оригинальный текст и его перевод с выделенными искомым словом и переводом), извлеченные из базы данных, состоящей из сотен миллионов проиндексированных слов.
- Списки слов, основанные на выбранных Вами примерах и переводах и доступные в режиме офлайн.
- Озвучка примеров употребления.
- В один клик для получения обратного перевода, информации о частоте, определения и спряжения слов.
- История поисковых запросов, доступная в режиме офлайн.
- Подсказки по мере набора текста в поле поиска.
- Возможность поделиться переводом в социальных сетях или послав письмо на электронную почту.
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