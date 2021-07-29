Microsoft Translator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.498i cb1b161d | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 348 | Статистика
|Размер:
|63,4 Мб
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Microsoft Translator - переводчик от корпорации Microsoft, который позволяет переводить как голосовую речь, так текст на 50 разных языков. Это приложение пригодится всем, кто изучает новый язык, а также туристам, особенно при посещении страны с совершенно незнакомым языком. Введя символьно фразу для перевода или произнеся ее вслух, Вы сможете получить вполне пристойный перевод, тем самым объяснившись и поняв собеседника на иностранном языке. Удобно, что переведенное предложение можно отобразить в увеличенном виде, чтобы его лучше было видно. Самые часто используемые и последние фразы хранятся в журнале "Recent".
Помимо смартфонов и планшетов, эта программа поддерживает и часы на платформе Android Wear.
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