Microsoft Translator для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.498i cb1b161d | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 348 | Статистика
Размер:63,4 Мб
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Microsoft Translator - переводчик от корпорации Microsoft, который позволяет переводить как голосовую речь, так текст на 50 разных языков. Это приложение пригодится всем, кто изучает новый язык, а также туристам, особенно при посещении страны с совершенно незнакомым языком. Введя символьно фразу для перевода или произнеся ее вслух, Вы сможете получить вполне пристойный перевод, тем самым объяснившись и поняв собеседника на иностранном языке. Удобно, что переведенное предложение можно отобразить в увеличенном виде, чтобы его лучше было видно. Самые часто используемые и последние фразы хранятся в журнале "Recent".

Помимо смартфонов и планшетов, эта программа поддерживает и часы на платформе Android Wear.

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