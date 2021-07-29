Microsoft Translator - переводчик от корпорации Microsoft, который позволяет переводить как голосовую речь, так текст на 50 разных языков. Это приложение пригодится всем, кто изучает новый язык, а также туристам, особенно при посещении страны с совершенно незнакомым языком. Введя символьно фразу для перевода или произнеся ее вслух, Вы сможете получить вполне пристойный перевод, тем самым объяснившись и поняв собеседника на иностранном языке. Удобно, что переведенное предложение можно отобразить в увеличенном виде, чтобы его лучше было видно. Самые часто используемые и последние фразы хранятся в журнале "Recent".

Помимо смартфонов и планшетов, эта программа поддерживает и часы на платформе Android Wear.