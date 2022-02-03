Naver Papago для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:28,28 Мб
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Naver Papago - удобный мобильный переводчик, позволяющий переводить на различные языки, и который может стать незаменимым помощником во время путешествий, командировок или во время изучения языка. Papago поддерживает 13 языков: корейский, английский, японский, китайский (упрощенный / традиционный), испанский, французский, вьетнамский, тайский, индонезийский, русский, немецкий и итальянский.

Основные характеристики Naver Papago:

  • Перевод отдельных слов и целых предложений в реальном времени.
  • Автоматическое распознавание и перевод текста на изображении.
  • Голосовой перевод в реальном времени как в текст, так и в аудио.
  • Автономный перевод в офлайн-режиме.
  • Перевод разговора при общении один на один с иностранцем.
  • Рукописный перевод, который находит правильное слово и перевод, когда вы пишете пальцем.
  • Автоматический перевод всего контента при включении URL-адреса зарубежного веб-сайта.
  • Автоматический перевод при копировании текста в любом приложении.
  • Встроенный словарь.
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