Naver Papago - удобный мобильный переводчик, позволяющий переводить на различные языки, и который может стать незаменимым помощником во время путешествий, командировок или во время изучения языка. Papago поддерживает 13 языков: корейский, английский, японский, китайский (упрощенный / традиционный), испанский, французский, вьетнамский, тайский, индонезийский, русский, немецкий и итальянский.

Основные характеристики Naver Papago: