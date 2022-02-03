Naver Papago для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NAVER Corp.
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,28 Мб
|СКАЧАТЬ
Naver Papago - удобный мобильный переводчик, позволяющий переводить на различные языки, и который может стать незаменимым помощником во время путешествий, командировок или во время изучения языка. Papago поддерживает 13 языков: корейский, английский, японский, китайский (упрощенный / традиционный), испанский, французский, вьетнамский, тайский, индонезийский, русский, немецкий и итальянский.
Основные характеристики Naver Papago:
- Перевод отдельных слов и целых предложений в реальном времени.
- Автоматическое распознавание и перевод текста на изображении.
- Голосовой перевод в реальном времени как в текст, так и в аудио.
- Автономный перевод в офлайн-режиме.
- Перевод разговора при общении один на один с иностранцем.
- Рукописный перевод, который находит правильное слово и перевод, когда вы пишете пальцем.
- Автоматический перевод всего контента при включении URL-адреса зарубежного веб-сайта.
- Автоматический перевод при копировании текста в любом приложении.
- Встроенный словарь.
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