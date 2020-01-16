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Яндекс.Переводчик для Android

Яндекс.Переводчик 19.10.1 для Android

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Описание Яндекс.Переводчик 19.10.1 для AndroidОписание   Скачать Яндекс.Переводчик 19.10.1 для AndroidСКАЧАТЬ (15,96 Мб) Скриншоты Яндекс.Переводчик 19.10.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Яндекс.Переводчик 19.10.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Яндекс.Переводчик 19.10.1 для AndroidОтзывы (1)  
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Яндекс.Переводчик - онлайновый переводчик для Android, с помощью которого можно легко переводить как отдельные слова, так и целые предложения и фрагменты текстов. Приложение поддерживает синхронный перевод с более 80 языков в онлайне, в том числе таких популярных, как английский, немецкий, испанский, французский, русский и пр. Перевод с английского, немецкого, французского, турецкого, испанского или итальянского на русский можно осуществлять без подключения к интернету.

К достоинствам программы также следует отнести возможность прослушать озвученный перевод, наличие истории переводов, которая хранится на устройстве и доступна без соединения с сетью Интернет. Кроме этого при переводе отдельных слов Яндекс.Переводик предлагает для каждого слова толкование и примеры употребления. Фотоперевод распознает и переведет надписи на фотографии. 

Что нового в Яндекс.Переводчик 19.10.1 для Android?
  • Офлайн-перевод в популярных языковых парах стал еще точнее. Теперь нейросети используются не только для переводов с русского на английский и обратно, но и для испанского, немецкого, французского, итальянского, казахского и турецкого языков в паре с русским. Они позволяют Переводчику обрабатывать целые предложения и понимать контекст фраз.
Яндекс.Переводчик
Яндекс.Переводчик
Яндекс.Переводчик
Яндекс.Переводчик
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 590
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики
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Отзывы о программе Яндекс.Переводчик

строители соц жилья про Яндекс.Переводчик 2.0 для Android [25-12-2014]

Очень полезный переводчик.
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