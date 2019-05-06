Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы. Предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию. Помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.

Перед запуском программы будет предложено выполнить 4 простых действия предупреждающие ошибки в работе системы: проверка на вирусы, проверка жесткого диска, проверка на поврежденные файлы системы и создание точки восстановления. Затем можно выбрать один из трех режимов Basic, Advanced и Custom, каждый из которых предлагает различные варианты ремонта системы.

Основные функции программы: