Windows Repair для Windows

Windows Repair 4.4.8

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Описание Windows Repair 4.4.8Описание   Скачать Windows Repair 4.4.8СКАЧАТЬ (37,81 Мб) Скриншоты Windows Repair 4.4.8Скриншоты (7)   Статистика Windows Repair 4.4.8Статистика   Отзывы о Windows Repair 4.4.8Отзывы (23)  
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3.13 из 5, всего оценок - 50
  • Рейтинг программы - 3.13 из 5
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Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы. Предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию.  Помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.

Перед запуском программы будет предложено выполнить 4 простых действия предупреждающие ошибки в работе системы: проверка на вирусы, проверка жесткого диска, проверка на поврежденные файлы системы и создание точки восстановления. Затем можно выбрать один из трех режимов Basic, Advanced и Custom, каждый из которых предлагает различные варианты ремонта системы.

Основные функции программы:

  • Исправление ошибок реестра
  • Исправление прав доступа к файлам
  • Ремонт WMI
  • Ремонт Windows Firewall
  • Ремонт Internet Explorer
  • Ремонт MDAC и MS Jet
  • Ремонт Hosts файлов
  • Удаление установленных вирусами ограничений
  • Ремонт иконок
  • Ремонт Winsock и DNS Cache
  • Удаление временных файлов
  • Исправление настроек Proxy
  • Исправление Windows Updates и многое другое.
Что нового в Windows Repair 4.4.8?
  • Обновлены компоненты программы
Windows Repair
Windows Repair
Windows Repair
Windows Repair
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 39 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация - HDD утилиты
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Отзывы о программе Windows Repair

ole1215 про Windows Repair 4.4.2 [02-02-2019]

Прога РЕАЛЬНО выручила!
Пропали несколько windows программ несколько стали глючить-после неосмотрительной установки (чего попало)!
После запуска Windows Repair - пришлось подождать около часа-
Результат -ДОВОЛЕН!
Восстановлены windows программы !
Удалены лишние обрывки!
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АХМАТ про Windows Repair 3.9.35 [03-07-2017]

Я тоже жертва windows-repair.При первом запуске, комп завис намертво.Черный экран и ни малейшей реакции. Включение и выключение через шнур питания.Пришлось удалять виндовс без сохранения данных.И вот полмесяца мучаюсь востановлением.Может кто посоветует качественную прогу- оптимизатор.Жду с нетерпением.
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Metalcore3009 в ответ АХМАТ про Windows Repair 4.0.9 [19-11-2017]

Auslogics Boostspeed гугли
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Андрей про Windows Repair 3.9.28 [27-04-2017]

Программа выдаёт ошибку: "Failed to create empty document".
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Вадик про Windows Repair 3.9.16 [17-11-2016]

После запуска Windows Repair v3.9.0 в обычном режиме ПК перезагружается и работает!Рекомендован запуск в Safe mode с подключенной сетью ,особенно для Windows 8 up date restore.Есть кнопка восстановления загрузки по F8 для новых версий Windows 8 и 10.
инструкция по использованию Windows Repair comss.ru/page.php?id=1354
Особенности применения Sfc forum.oszone.net/thread-40792-31.html
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dimexpro.eu/ru/computer-support/adviceWindows7.htm
Резервное копирование файлов реестра. Практическое руководство
windxp.com.ru/bucreg.htm
Восстановление системных настроек,поврежденных вредоносными программами.
z-oleg.com/secur/avz_doc/system_restore.htm
Толковая программа.Проверку в Safe mode проделать.
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Маша про Windows Repair 3.9.12 [20-10-2016]

Подскажите,как убрать постоянно открывающийся сайт www.reim******
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Krit в ответ Маша про Windows Repair 3.9.12 [24-10-2016]

Попробуй почиститься программой AdwCleaner
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