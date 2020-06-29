Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) - бесплатная утилита, с помощью которой можно легко интегрировать в образ загрузочного диска Windows 7 обновления, драйвера, аддонов, сервис-паки, темы, обои, твики и многое другое, а также удалять из дистрибутива ненужные компоненты.
Также присутствует возможность объединения в одном образе 86- и 64-битной версии ОС, интеграция "тихих" установок, создание загрузочного USB-диска, встроенный диспетчер для редактирования WIM, создание собственных аддонов с последующей интеграцией в образ, редактирование реестра внутри образа WIM и др.
Process Lasso - Небольшая утилита для операционных систем Windows, которая позволяет вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем
Отзывы о программе Win Toolkit
(ерж про Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) 1.4.1.29 [14-01-2014]
У меня пару вопросов по приложению: кроме английского, какие ещё поддерживаются языки? Это программа для пользователей или для тех, кто создаёт «сборки» (пиратка)для выкладывания в сеть по мере выхода обновлений ОС? 6 | 6 | Ответить
Антон в ответ (ерж про Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) 1.4.42.1 [02-07-2014]
Эта программа точно не для пользователей. 3 варианта: Обслуживающая компания, Системный администратор большой фирмы, Пират. 2 | 3 | Ответить