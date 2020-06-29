Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) - бесплатная утилита, с помощью которой можно легко интегрировать в образ загрузочного диска Windows 7 обновления, драйвера, аддонов, сервис-паки, темы, обои, твики и многое другое, а также удалять из дистрибутива ненужные компоненты.

Также присутствует возможность объединения в одном образе 86- и 64-битной версии ОС, интеграция "тихих" установок, создание загрузочного USB-диска, встроенный диспетчер для редактирования WIM, создание собственных аддонов с последующей интеграцией в образ, редактирование реестра внутри образа WIM и др.