Win Toolkit для Windows

Win Toolkit 1.7.0.15

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Описание Win Toolkit 1.7.0.15Описание   Скачать Win Toolkit 1.7.0.15СКАЧАТЬ (4,72 Мб) Скриншоты Win Toolkit 1.7.0.15Скриншоты (4)   Статистика Win Toolkit 1.7.0.15Статистика   Отзывы о Win Toolkit 1.7.0.15Отзывы (2)  
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4.79 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) - бесплатная утилита, с помощью которой можно легко интегрировать в образ загрузочного диска Windows 7 обновления, драйвера, аддонов, сервис-паки, темы, обои, твики и многое другое, а также удалять из дистрибутива ненужные компоненты.

Также присутствует возможность объединения в одном образе 86- и 64-битной версии ОС, интеграция "тихих" установок, создание загрузочного USB-диска, встроенный диспетчер для редактирования WIM, создание собственных аддонов с последующей интеграцией в образ, редактирование реестра внутри образа WIM и др.

Что нового в Win Toolkit 1.7.0.15?
  • Открыт исходный код
  • Удалены ссылки на пожертвования и рекламу
Win Toolkit
Win Toolkit
Win Toolkit
Win Toolkit
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 21 014
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Образы дисков
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Отзывы о программе Win Toolkit

(ерж про Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) 1.4.1.29 [14-01-2014]

У меня пару вопросов по приложению: кроме английского, какие ещё поддерживаются языки? Это программа для пользователей или для тех, кто создаёт «сборки» (пиратка)для выкладывания в сеть по мере выхода обновлений ОС?
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Антон в ответ (ерж про Win Toolkit (Windows 7 Toolkit) 1.4.42.1 [02-07-2014]

Эта программа точно не для пользователей. 3 варианта: Обслуживающая компания, Системный администратор большой фирмы, Пират.
2 | 3 | Ответить

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