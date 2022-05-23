WinTools.net Professional для Windows
|Оценка:
|4.47/5 голосов - 132
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 1700 руб. | Купить
|Ограничение:
|21 день
|Версия:
|22.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WinTools Software Engineering
|Категории:
|Реестр, Автозагрузка - Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 57 041 | Статистика
|Размер:
|2,03 Мб
WinTools.net – Набор инструментов, предназначенный для повышения производительности операционной системы MS Windows и поддержания производительности на высоком уровне на протяжении всего эксплуатационного периода. В комплект поставки WinTools.net входят следующие инструменты:
- Clean Uninstaller – инструмент служащий для корректного удаления программного обеспечения, а также для слежения за изменениями происходящими в процессе инсталляции.
- Scan Files – инструмент для периодической очистки вашего жёсткого диска от временных файлов оставшихся после работы различного программного обеспечения, захламляющих жесткий диск и понижающих время доступа, а также битых ссылок на них.
- Scan Registry – инструмент для периодической очистки реестра Windows от неиспользуемых, оставшихся после деинсталляции приложений и не верных ключей, понижающих быстродействие и загрузку системы.
- Start Up – менеджер автозагрузки, позволяющий следить и настраивать приложения запускаемые в процессе загрузки операционной системы.
- Tweak UI – набор скрытых настроек и возможностей влияющих на безопасность, производительность и удобство использования системы.
Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и...
Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы...
Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших...
Windows Repair - инструмент для восстановления различных параметров Windows, с помощью которого...
Registry Repair - это легкий в использовании инструмент для поиска и исправления ошибок в...
Wise Registry Cleaner 10.5.1.696 Free
Wise Registry Cleaner - инструмент для безопасной очистки системного реестра от некорректных и...
Отзывы о программе WinTools.net Professional
BUBENmachiNE про WinTools.net Professional 20.12 [06-05-2021]
Это лучшее и безопасное что я нашел ,за 20 лет...
| | Ответить
omni1000 про WinTools.net Professional 17.6.1 [03-09-2017]
прога просто супер! CCleaner просто рядом не стояла. заменит любой чистильщик и диска и реестра. прогнал у себя, столько скрытого хлама выявила, сам удивился. и читайте что удаляете. в настройки не лезьте. там всё по уму настроено. проверено.
4 | 2 | Ответить
мурат про WinTools.net Professional 14.3.1 [17-05-2015]
вот яхочу купить програму а куда платить нигде ненашел может напишите спасибо
4 | 13 | Ответить
(ерж про WinTools.net Professional 12.1.1 [23-07-2012]
В этой проге, для меня особенно интересным, показалась функция (давно искал нечто подобное) - удаление неиспользуемых остатков деинсталируемых программ. При небольшом "весе" проги масса полезных функций. У меня зарегилась без перезагрузки ОС, но прогу после реги проста закрыл и вновь открыл. Но от греха подальше делайте регу как советовал Redji. Буду тестировать.
2 | 6 | Ответить
bernard.oleg про WinTools.net Professional 10.4.1 [15-02-2010]
Винтулс нормальная прога,но я чищу ещё и клинером, и очень доволен.Всё регистрируется.
2 | 2 | Ответить