Отзывы о программе WinTools.net Professional

BUBENmachiNE Это лучшее и безопасное что я нашел ,за 20 лет...

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omni1000 прога просто супер! CCleaner просто рядом не стояла. заменит любой чистильщик и диска и реестра. прогнал у себя, столько скрытого хлама выявила, сам удивился. и читайте что удаляете. в настройки не лезьте. там всё по уму настроено. проверено.

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мурат вот яхочу купить програму а куда платить нигде ненашел может напишите спасибо

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(ерж В этой проге, для меня особенно интересным, показалась функция (давно искал нечто подобное) - удаление неиспользуемых остатков деинсталируемых программ. При небольшом "весе" проги масса полезных функций. У меня зарегилась без перезагрузки ОС, но прогу после реги проста закрыл и вновь открыл. Но от греха подальше делайте регу как советовал Redji. Буду тестировать.

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