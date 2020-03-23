FotoSketcher для Windows

FotoSketcher 3.50

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Описание FotoSketcher 3.50Описание   Скачать FotoSketcher 3.50СКАЧАТЬ (8,77 Мб) Скриншоты FotoSketcher 3.50Скриншоты (3)   Статистика FotoSketcher 3.50Статистика   Отзывы о FotoSketcher 3.50Отзывы (2)  
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4.61 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.61 из 5
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FotoSketcher - бесплатный и простой в использовании фоторедактор с возможностью пакетной обработки файлов. Пользователь может добавлять любой из двадцати доступных эффектов, изменять размер изображений, менять контраст и резкость, поворачивать картинку, добавлять текст и печатать готовые фотографии.

Что нового в FotoSketcher 3.50?
  • Исправлены ошибки
FotoSketcher
FotoSketcher
FotoSketcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 21 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе FotoSketcher

Александр про FotoSketcher 2.80 [15-04-2014]

Симпатичная и интересная программка. Быстрая работа и нет глюков.
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Данил про FotoSketcher 2.30 [02-04-2012]

Программка класс,с помощью её теперь делаю пейзажы!
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