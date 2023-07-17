RoboTask Lite для Windows
|Оценка:
|3.20/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Neowise Software
|Категории:
|Автоматизация - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 075 | Статистика
|Размер:
|18,89 Мб
RoboTask Lite - бесплатная утилита для автоматизации любой последовательности действий, будь то проверка электронной почты или резервное копирование файлов. С помощью программы можно легко создавать новые задачи, редактировать или удалять существующие.
Благодаря использованию RoboTask Lite пользователь может быстро запускать различные приложения, открывать документы, копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки, создавать напоминания, а также выключать или перезагружать ПК.
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