RoboTask Lite для Windows

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Оценка: 3.20/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Автоматизация - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 075 | Статистика
Размер:18,89 Мб
RoboTask Lite скриншот № 1
RoboTask Lite скриншот № 2
RoboTask Lite скриншот № 3

RoboTask Lite - бесплатная утилита для автоматизации любой последовательности действий, будь то проверка электронной почты или резервное копирование файлов. С помощью программы можно легко создавать новые задачи, редактировать или удалять существующие.

Благодаря использованию RoboTask Lite пользователь может быстро запускать различные приложения, открывать документы, копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки, создавать напоминания, а также выключать или перезагружать ПК.

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