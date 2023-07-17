RoboTask Lite - бесплатная утилита для автоматизации любой последовательности действий, будь то проверка электронной почты или резервное копирование файлов. С помощью программы можно легко создавать новые задачи, редактировать или удалять существующие.

Благодаря использованию RoboTask Lite пользователь может быстро запускать различные приложения, открывать документы, копировать, перемещать, переименовывать и удалять файлы и папки, создавать напоминания, а также выключать или перезагружать ПК.