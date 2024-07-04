Mouse and Keyboard Recorder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.3.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Robot Soft Studio
|Категория:
|Автоматизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|829 Кб
|СКАЧАТЬ
Mouse and Keyboard Recorder - приложение, которое позволяет записывать действия пользователя с клавиатурой и мышью и воспроизводить их с высокой точностью. Это помогает автоматизировать повторяющиеся процессы и задачи, экономя время и повышая эффективность. В комплект поставки включены разнообразные инструменты и функции, а также интерактивное руководство для помощи пользователю.
Запись включает в себя нажатия клавиш и клики мышью, которые сохраняются для последующего воспроизведения. Для создания записи нужно нажать кнопку "Record" или использовать горячую клавишу Alt+F1. Например, если требуется регулярно обновлять систему, можно записать эти действия и воспроизводить их нажатием кнопки "Repeat" или комбинацией Alt+F3.
Повторение действий можно настроить в пользовательском интерфейсе. В разделе настроек можно выбрать задержку перед следующим повторением и скорость выполнения. Задержка определяет время ожидания между повторениями, а ползунок скорости позволяет выбрать одну из трех скоростей: медленную, нормальную и быструю.
Раздел "Инструменты" содержит различные варианты записи. Каждый инструмент имеет свой интерфейс и предназначен для определенных задач. Если необходимо записать только щелчки мыши, можно воспользоваться инструментом Mouse Clicker. Аналогично, для записи движений мыши используется Mouse Recorder, а для записи нажатий клавиш - Key Presser. Планировщик задач позволяет настроить автоматическое воспроизведение записей в определенное время.
Список основных возможностей приложения Mouse and Keyboard Recorder:
- Запись и воспроизведение действий с клавиатурой и мышью.
- Настройка задержки и скорости повторения действий.
- Инструменты для записи только щелчков мыши, движений мыши и нажатий клавиш.
- Планировщик задач для автоматического воспроизведения записей.
- Интерактивное руководство для помощи пользователю.
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и...
Бесплатный полноценный автокликер с двумя режимами работы - с динамическим...
Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени...
Ghost Automizer - программа запоминает ваши действия мышкой и клавиатурой а потом в заданное...
Небольшой бесплатный авто-кликер. Утилита оснащена функцией Hotkey и может быть...
HotkeyP - небольшая портативная утилита для организации своих собственных сочетаний горячих клавиш...
Отзывы о программе Mouse and Keyboard Recorder
Admin
Отзывов о программе Mouse and Keyboard Recorder 3.3.4.6 пока нет, можете добавить...