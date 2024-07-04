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Mouse and Keyboard Recorder для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.3.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Автоматизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:829 Кб
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Mouse and Keyboard Recorder - приложение, которое позволяет записывать действия пользователя с клавиатурой и мышью и воспроизводить их с высокой точностью. Это помогает автоматизировать повторяющиеся процессы и задачи, экономя время и повышая эффективность. В комплект поставки включены разнообразные инструменты и функции, а также интерактивное руководство для помощи пользователю.

Запись включает в себя нажатия клавиш и клики мышью, которые сохраняются для последующего воспроизведения. Для создания записи нужно нажать кнопку "Record" или использовать горячую клавишу Alt+F1. Например, если требуется регулярно обновлять систему, можно записать эти действия и воспроизводить их нажатием кнопки "Repeat" или комбинацией Alt+F3.

Повторение действий можно настроить в пользовательском интерфейсе. В разделе настроек можно выбрать задержку перед следующим повторением и скорость выполнения. Задержка определяет время ожидания между повторениями, а ползунок скорости позволяет выбрать одну из трех скоростей: медленную, нормальную и быструю.

Раздел "Инструменты" содержит различные варианты записи. Каждый инструмент имеет свой интерфейс и предназначен для определенных задач. Если необходимо записать только щелчки мыши, можно воспользоваться инструментом Mouse Clicker. Аналогично, для записи движений мыши используется Mouse Recorder, а для записи нажатий клавиш - Key Presser. Планировщик задач позволяет настроить автоматическое воспроизведение записей в определенное время.

Список основных возможностей приложения Mouse and Keyboard Recorder:

  • Запись и воспроизведение действий с клавиатурой и мышью.
  • Настройка задержки и скорости повторения действий.
  • Инструменты для записи только щелчков мыши, движений мыши и нажатий клавиш.
  • Планировщик задач для автоматического воспроизведения записей.
  • Интерактивное руководство для помощи пользователю.
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