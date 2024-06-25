Automatic Mouse and Keyboard - это программное обеспечение для автоматизации нажатий клавиш и комбинаций кнопок. Приложение записывает ваши действия и сохраняет их для последующего воспроизведения, что позволяет автоматизировать рутинные задачи. Пользовательский интерфейс программы на первый взгляд выглядит просто, но обладает множеством опций для настройки и модификации записанных действий.

Основной функционал программы включает запись и воспроизведение действий пользователя. Процесс записи похож на запись экрана: программа фиксирует все ваши действия, а затем воспроизводит их по нажатию кнопки Play. Записанные последовательности действий отображаются в виде шагов на главной панели управления. Вы можете изменить порядок выполнения действий, добавлять условия и переменные, что позволяет более точно настроить процесс автоматизации.

Automatic Mouse and Keyboard предоставляет множество инструментов для различных сценариев использования. Например, вы можете установить команды if для выполнения определенных действий при наведение курсора на изображение или открыть файл и папку. Программа также поддерживает управление оконными командами, что позволяет автоматизировать взаимодействие с текущими открытыми окнами на вашем компьютере.

С помощью меню "Файлы и папки" можно автоматизировать открытие URL-адресов, что открывает браузер по умолчанию и переходит по указанному адресу. Программа поддерживает автоматизацию нажатий клавиш как при наборе текста, так и при записи из буфера обмена. Это позволяет настроить текст для запоминания по вашему усмотрению и использовать его в процессе автоматизации.

Automatic Mouse and Keyboard - универсальный инструмент для автоматизации широкого спектра задач, предоставляющий пользователям гибкость и множество настроек для выполнения самых различных сценариев.

Основные возможности приложения Automatic Mouse and Keyboard: