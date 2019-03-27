RJ TextEd для Windows

RJ TextEd 13.80

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Описание RJ TextEd 13.80Описание   Скачать RJ TextEd 13.80СКАЧАТЬ (133,93 Мб) Скриншоты RJ TextEd 13.80Скриншоты (6)   Статистика RJ TextEd 13.80Статистика   Отзывы о RJ TextEd 13.80Отзывы (1)  
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4.41 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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RJ TextEd - бесплатный текстовый редактор с функцией редактирования исходного кода с поддержкой юникода. Также программа будет полезна веб-разработчикам, благодаря возможности осуществлять HTML/CSS - редактирование и работать со стандартными командами и функциями в JavaScript и PHP.

Кроме того следует отметить такие полезные функции, как подсветка синтаксиса, предварительный просмотр в наиболее популярных браузерах, проверка орфографии, автоматическое завершение слов, поддержка шаблонов и плагинов, drag-and-drop, встроенный файловый менеджер и FTP-клиент для загрузки файлов и многое другое.

Что нового в RJ TextEd 13.80?
  • Улучшения в работе программы.
  • Исправлены ошибки.
RJ TextEd
RJ TextEd
RJ TextEd
RJ TextEd
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 178
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе RJ TextEd

BlekMC про RJ TextEd 8.40 [26-10-2012]

да это крутая прог,для создание сайтов
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