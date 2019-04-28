WYSIWYG Web Builder - инструмент создания сайтов для пользователей, абсолютно не знакомых с программированием, HTML версткой, сетевыми протоколами и т.д. Для создания веб-страницы нужно разместить необходимые объекты на отведенных им позициям, а программа автоматически сгенерирует HTML код, после чего останется только опубликовать конечный вариант сайта на сервере (при помощью встроенной опции Publish). Ключевые особенности:

phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим

Мощный и навороченный редактор для PHP, HTML и JavaScript с возможностью анализа кода на лету, предотвращения ошибок в коде, подсветкой синтаксиса, расширенными

Бесплатный кроссплатформенный редактор кода для комфортной веб-разработки. Присутствуют все необходимые инструменты для работы с кодом, имеется поддержка Git и

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как