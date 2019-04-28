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WYSIWYG Web Builder 14.3.4
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4.69 из 5, всего оценок - 32
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- Рейтинг программы - 4.69 из 5
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WYSIWYG Web Builder - инструмент создания сайтов для пользователей, абсолютно не знакомых с программированием, HTML версткой, сетевыми протоколами и т.д. Для создания веб-страницы нужно разместить необходимые объекты на отведенных им позициям, а программа автоматически сгенерирует HTML код, после чего останется только опубликовать конечный вариант сайта на сервере (при помощью встроенной опции Publish).
Ключевые особенности:
- Не требуется знание языка HTML.
- Возможность настройки любого элемента создаваемой веб-страницы.
- Поддержка создания полей форм.
- Наличие Мастера создания форм.
- Выбор размера, шрифта, цвета текста и ссылкок.
- Поддержка ActiveX, JAVA, Flash, Windows Media player, Quicktime, Real Audio и др.
- Наличие инструментов для создания слайд-шоу, фото-галереи и баннеров.
- Создание карт изображений.
- Генератор карты сайта.
- Настройка и редактирование полосы прокрутки.
- Создание панелей навигации, вкладок навигации, слайд-меню и т.д.
- Возможность создания всплывающих окон.
- Поддержка шаблонов.
- Вставка спецсимволов.
- Создание RSS-лент.
- Поиск и замена текстовых объектов.
- Большое количество встроенных графических инструментов и эффектов.
- Импорт HTML-страниц.
- Наличие инструментов для рисования.
- Поддержка Drag and drop и многое другое.
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Отзывы о программе WYSIWYG Web Builder
Владимир про WYSIWYG Web Builder 11.5.0 [20-12-2016]
Почему-то после добавления страниц и просмотре в редакторе выскакивает абракодабра.
Это раздражает.
После перезагрузки WYSIWYG Web Builder шрифт отображается нормально.
Что может быть?
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Алекс про WYSIWYG Web Builder 11.2.4 [15-11-2016]
Отличная прога.Знать код не обязательно.Зато изучать проще.Создал что-либо,глянул код.В редакторе изменил-посмотрел, что изменилось.
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Евгений про WYSIWYG Web Builder 11.1.1 [17-07-2016]
Сам сделал кучу сайтов на этой проге и достаточно красивых которые продавали. Уткнулся что верстка едет особенно на мобильных. Так что слез с нее. Не хочется еще голову забивать кодами. Пробую CMS. Те кто делает сайты на этой программе. Совет. Проверьте верстку на разных браузерах и размерах экранов. Планшеты, телефоны. Или сервисами. Они бесплатны
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Александр про WYSIWYG Web Builder 11.1.0 [07-04-2016]
С этим дер*мом вы не когда не научитесь писать сайты + прога только для одностраничников не более, создадите много страниц ваш хостер просто вас забанет за нагрузку сервера этим примитивным кодом :)
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Сергей в ответ Александр про WYSIWYG Web Builder 14.3 [02-01-2019]
Не транди... у меня сайт в 107 страниц с 2007 года прекрасно работает
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Алексей про WYSIWYG Web Builder 11.0.4 [20-02-2016]
Как оказалось - эта прога просто бомба! Перепробовал несколько программ, но всё не то. Потом услышал про программу WYSIWYG Web Builder и наткнулся на сайт http://wwbmaster.ru .. Владелец которого ( он как бы инструктор по работе с программой) научил меня пользоваться в идеале этой программой!
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