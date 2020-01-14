Brackets - легкий, но мощный, современный текстовый редактор от компании Adobe, предназначенный для редактирования JavaScript, HTML и CSS.

Brackets поддерживает режим Live-разработки, при котором редактируемый контент по мере изменения сразу отображается в синхронизированном с редактором окне браузера - разработчик может изменять содержание и сразу наблюдать к каким последствиям приводят данные изменения. Отладка также может выполняться синхронно с браузером, разработчик может установить точку останова или откатиться на шаг назад при просмотре результатов.

Присутствует встроенная поддержка препроцессоров LESS и SCSS. В интерфейсе применяется система контекстно-зависимых инструментов, появляются по мере необходимости в основном окне разработки. Для расширения возможностей редактора развивается система дополнений.

Ключевые особенности: