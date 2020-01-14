Brackets для Windows

Brackets 1.14.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Brackets 1.14.1Описание   Скачать Brackets 1.14.1СКАЧАТЬ (76,72 Мб) Скриншоты Brackets 1.14.1Скриншоты (9)   Статистика Brackets 1.14.1Статистика   Отзывы о Brackets 1.14.1Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brackets - легкий, но мощный, современный текстовый редактор от компании Adobe, предназначенный для редактирования JavaScript, HTML и CSS.

Brackets поддерживает режим Live-разработки, при котором редактируемый контент по мере изменения сразу отображается в синхронизированном с редактором окне браузера - разработчик может изменять содержание и сразу наблюдать к каким последствиям приводят данные изменения. Отладка также может выполняться синхронно с браузером, разработчик может установить точку останова или откатиться на шаг назад при просмотре результатов.

Присутствует встроенная поддержка препроцессоров LESS и SCSS. В интерфейсе применяется система контекстно-зависимых инструментов, появляются по мере необходимости в основном окне разработки. Для расширения возможностей редактора развивается система дополнений.

Ключевые особенности:

  • Inline-редактирование. Вместо того, чтобы перепрыгивать между вкладками файлов, Brackets позволяет открыть окно редактирования (например наведя курсор мыши на ID и нажав сочетание клавиш Command / Ctrl+E, и отобразятся все CSS селекторы связанные с этим ID в строчном блоке).
  • Режим Live-разработки. Внесите изменения в CSS и HTML, и вы мгновенно увидите эти изменения на экране. Также можно просматривать, где в браузере применен ваш CSS-селектор, просто наведя на него курсор.
  • Поддержка препроцессоров (можно использовать Quick Edit и Live Highlight с файлами LESS и SCSS, что сделает работу с ними легче, чем когда-либо).
Brackets
Brackets
Brackets
Brackets
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы кода
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Notepad++ 7.8.2

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как

PhpStorm 2019.3

Мощный и навороченный редактор для PHP, HTML и JavaScript с возможностью анализа кода на лету, предотвращения ошибок в коде, подсветкой синтаксиса, расширенными

TurboSite 1.7.1

TurboSite - легкая в использовании программа, при помощи которой Вы сможете создать простой статичный HTML-сайт или электронный учебник за считанные минуты, даже не

Visual Studio Code 1.38.1

Бесплатный кроссплатформенный редактор кода для комфортной веб-разработки. Присутствуют все необходимые инструменты для работы с кодом, имеется поддержка Git и

phpDesigner 8.1.2

phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим

BlueGriffon 3.1 / 3.0.1

Бесплатный и простой в использовании WYSIWYG-редактор, который позволяет пользователям создавать вполне приличные веб-странички без каких-либо знаний о

скачать Adguard

Отзывы о программе Brackets

Admin

Отзывов о программе Brackets 1.14.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 