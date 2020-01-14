Notepad++ 7.8.2
Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как
PhpStorm 2019.3
Мощный и навороченный редактор для PHP, HTML и JavaScript с возможностью анализа кода на лету, предотвращения ошибок в коде, подсветкой синтаксиса, расширенными
TurboSite 1.7.1
TurboSite - легкая в использовании программа, при помощи которой Вы сможете создать простой статичный HTML-сайт или электронный учебник за считанные минуты, даже не
Visual Studio Code 1.38.1
Бесплатный кроссплатформенный редактор кода для комфортной веб-разработки. Присутствуют все необходимые инструменты для работы с кодом, имеется поддержка Git и
phpDesigner 8.1.2
phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим
BlueGriffon 3.1 / 3.0.1
Бесплатный и простой в использовании WYSIWYG-редактор, который позволяет пользователям создавать вполне приличные веб-странички без каких-либо знаний о