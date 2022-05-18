Caesium для Windows

Описание
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Оценка: 4.60/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 / 2.0.0 rc2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 22 063 | Статистика
Размер:15,31 Мб
Caesium скриншот № 1
Caesium скриншот № 2
Caesium скриншот № 3

Caesium Image Compressor​ - бесплатная и удобная в работе утилита, с помощью которой можно легко оптимизировать графические файлы, уменьшив их исходный размер за счет сжатия, и удаления метаданных, при этом сохраняя оригинальное качество изображений.

Программа позволяет уменьшить размер картинки до 90%, что дает возможность сэкономить место на жестком диске ПК, а также быстро загружать фотографии в Интернет. В настройках можно задавать уровень сжатия и формат изображения (PNG, JPG, BMP).

Что нового в Caesium 1.7.0 / 2.0.0 rc2?
  • Исправлены ошибки
  • Обновлены переводы
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Отзывы о программе Caesium

Мимокрокодил про Caesium 1.7.0 [19-08-2019]

При правильном подборе выходного разрешения и коэффициента сжатия отличные результаты.
Без регистрации, смс и абсолютно бесплатно, что так необычно, что аж душа радуется.
4 | 3 | Ответить

111 про Caesium 1.7.0 [25-03-2019]

Похоже надо нажать применить после выставления настроек и только потом сжимать. Иначе нормально не работает. Т.е. если сменяете разрешение смотрите чтобы в столбце новое отображалось (если не будет до сжатия, то и после тоже). Решил что программа не работает (как в 1 комментарии).
3 | 2 | Ответить

Владимир про Caesium 1.7.0 [09-03-2017]

Отлично ужимает фотки с 5 метров до 1 - 1.5 метров. Без потери качества.
3 | 3 | Ответить

Олег в ответ Владимир про Caesium 1.7.0 [27-04-2019]

Только одно печалит - что временами она иногда просто вылетает , может из-за версии винды (10й), а может ещё что-то .
Было-бы неплохо увидеть новое обновление - которое исправит баги или недочёты , но видимо не на этом веку сие чудо свершится.
2 | 2 | Ответить

Serjik про Caesium 1.7.0 [05-08-2015]

Да это же жуткое старьё. Сжимаю нынче Color Quantizer'ом - он уделал этот "Цезий" во ВСЕХ тестах, без исключения.
2 | 5 | Ответить

белый про Caesium 1.7.0 [23-10-2014]

Жмет без вопросов, уметь надо. Как вообще такие глупости можно писать........
2 | 2 | Ответить

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