Caesium для Windows
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 / 2.0.0 rc2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Matteo Paonessa
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 22 063 | Статистика
|Размер:
|15,31 Мб
Caesium Image Compressor - бесплатная и удобная в работе утилита, с помощью которой можно легко оптимизировать графические файлы, уменьшив их исходный размер за счет сжатия, и удаления метаданных, при этом сохраняя оригинальное качество изображений.
Программа позволяет уменьшить размер картинки до 90%, что дает возможность сэкономить место на жестком диске ПК, а также быстро загружать фотографии в Интернет. В настройках можно задавать уровень сжатия и формат изображения (PNG, JPG, BMP).
- Исправлены ошибки
- Обновлены переводы
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Отзывы о программе Caesium
Мимокрокодил про Caesium 1.7.0 [19-08-2019]
При правильном подборе выходного разрешения и коэффициента сжатия отличные результаты.
Без регистрации, смс и абсолютно бесплатно, что так необычно, что аж душа радуется.
4 | 3 | Ответить
111 про Caesium 1.7.0 [25-03-2019]
Похоже надо нажать применить после выставления настроек и только потом сжимать. Иначе нормально не работает. Т.е. если сменяете разрешение смотрите чтобы в столбце новое отображалось (если не будет до сжатия, то и после тоже). Решил что программа не работает (как в 1 комментарии).
3 | 2 | Ответить
Владимир про Caesium 1.7.0 [09-03-2017]
Отлично ужимает фотки с 5 метров до 1 - 1.5 метров. Без потери качества.
3 | 3 | Ответить
Олег в ответ Владимир про Caesium 1.7.0 [27-04-2019]
Только одно печалит - что временами она иногда просто вылетает , может из-за версии винды (10й), а может ещё что-то .
Было-бы неплохо увидеть новое обновление - которое исправит баги или недочёты , но видимо не на этом веку сие чудо свершится.
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Serjik про Caesium 1.7.0 [05-08-2015]
Да это же жуткое старьё. Сжимаю нынче Color Quantizer'ом - он уделал этот "Цезий" во ВСЕХ тестах, без исключения.
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белый про Caesium 1.7.0 [23-10-2014]
Жмет без вопросов, уметь надо. Как вообще такие глупости можно писать........
2 | 2 | Ответить