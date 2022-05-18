Caesium Image Compressor​ - бесплатная и удобная в работе утилита, с помощью которой можно легко оптимизировать графические файлы, уменьшив их исходный размер за счет сжатия, и удаления метаданных, при этом сохраняя оригинальное качество изображений.

Программа позволяет уменьшить размер картинки до 90%, что дает возможность сэкономить место на жестком диске ПК, а также быстро загружать фотографии в Интернет. В настройках можно задавать уровень сжатия и формат изображения (PNG, JPG, BMP).