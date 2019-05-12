3D-Coat - мощный инструмент для моделирования различных объектов и низкополигональных 3D-моделей, повышения их детализации, а также текстурирования поверхностей, произведения визуализации статичных сцен и круговой анимации модели.

Присутствует возможность работы со слоями, создания UV-карт, маппинг, карт замещения, карт бликов и карт диффузного цвета, поддержка "горячих" клавиш, импорт/экспорт данных, имеется функция быстрого переключения между 3D-Coat и такими приложениями для моделирования, как например 3dsMax, Lightwave, Maya, Cinema 4D, Blender и многое другое.