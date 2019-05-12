3D-Coat для Windows

3D-Coat 4.8.37

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Описание 3D-Coat 4.8.37Описание   Скачать 3D-Coat 4.8.37СКАЧАТЬ (765,64 Мб) Скриншоты 3D-Coat 4.8.37Скриншоты (5)   Статистика 3D-Coat 4.8.37Статистика   Отзывы о 3D-Coat 4.8.37Отзывы (0)  
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4.79 из 5, всего оценок - 35
  • Рейтинг программы - 4.79 из 5
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3D-Coat - мощный инструмент для моделирования различных объектов и низкополигональных 3D-моделей, повышения их детализации, а также текстурирования поверхностей, произведения визуализации статичных сцен и круговой анимации модели.

Присутствует возможность работы со слоями, создания UV-карт, маппинг, карт замещения, карт бликов и карт диффузного цвета, поддержка "горячих" клавиш, импорт/экспорт данных, имеется функция быстрого переключения между 3D-Coat и такими приложениями для моделирования, как например 3dsMax, Lightwave, Maya, Cinema 4D, Blender и многое другое.

3D-Coat
3D-Coat
3D-Coat
3D-Coat
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $349.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 9 903
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программы3D - Редакторы
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Отзывы о программе 3D-Coat

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