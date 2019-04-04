DiskSavvy - полезный инструмент для анализа свободного и занятого пространства жесткого диска. После сканирования локального диска или же какой-либо отдельно выбранной папки, пользователь получит полную наглядную информацию о папках и файлах внутри выбранного раздела, благодаря чему можно определить, что "весит" больше всего, а что занимает совсем немного места. Такой обзор дискового пространства компьютера позволит наилучшим образом оптимизировать размещение файлов и папок на разных разделах для максимального удобства и продуктивности.

На качество анализа влияет скорость сканирования, поэтому тут надо использовать принцип "скорость-качество" в каждом конкретном случае. В настройках DiskSavvy присутствует возможность создания профилей, где каждый пользователь может подогнать функционал "под себя", тем самым облегчив работу с программой в дальнейшем. Интерфейс приложения в целом не сложный, и по идее, не должен вызвать трудностей с доступом ко всем опциям программы.