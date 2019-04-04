DiskSavvy для Windows

DiskSavvy 11.7.26

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DiskSavvy 11.7.26Описание   Скачать DiskSavvy 11.7.26СКАЧАТЬ (6,09 Мб) Скриншоты DiskSavvy 11.7.26Скриншоты (7)   Статистика DiskSavvy 11.7.26Статистика   Отзывы о DiskSavvy 11.7.26Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DiskSavvy - полезный инструмент для анализа свободного и занятого пространства жесткого диска. После сканирования локального диска или же какой-либо отдельно выбранной папки, пользователь получит полную наглядную информацию о папках и файлах внутри выбранного раздела, благодаря чему можно определить, что "весит" больше всего, а что занимает совсем немного места. Такой обзор дискового пространства компьютера позволит наилучшим образом оптимизировать размещение файлов и папок на разных разделах для максимального удобства и продуктивности.

На качество анализа влияет скорость сканирования, поэтому тут надо использовать принцип "скорость-качество" в каждом конкретном случае. В настройках DiskSavvy присутствует возможность создания профилей, где каждый пользователь может подогнать функционал "под себя", тем самым облегчив работу с программой в дальнейшем. Интерфейс приложения в целом не сложный, и по идее, не должен вызвать трудностей с доступом ко всем опциям программы.

Что нового в DiskSavvy 11.7.26?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
DiskSavvy
DiskSavvy
DiskSavvy
DiskSavvy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 188
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Сравнение, Синхронизация
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

WizTree 3.28

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

Duplicate File Finder 7.5.0.2

Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.

Duplicate Cleaner 4.1.0 Free

Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые

Everything 1.4.1.935

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

DupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по

Google Desktop 5.9.1005.12335

Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов

скачать Adguard

Отзывы о программе DiskSavvy

Admin

Отзывов о программе DiskSavvy 11.7.26 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 