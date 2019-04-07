Network Monitor II для Windows

Network Monitor II 26.9

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Описание Network Monitor II 26.9Описание   Скачать Network Monitor II 26.9СКАЧАТЬ (2,66 Мб) Скриншоты Network Monitor II 26.9Скриншоты (3)   Статистика Network Monitor II 26.9Статистика   Отзывы о Network Monitor II 26.9Отзывы (3)  
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3.74 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 3.74 из 5
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Network Monitor II - небольшой полезный гаджет, который предоставляет исчерпывающую информацию о проводной или беспроводной сети пользователя и подключению к Интернету.

Утилита поможет узнать внутренний и внешний IP-адрес, мощность сигнала, тип соединения, скорость загрузки, объем скачанного трафика и многое другое.

Network Monitor II
Network Monitor II
Network Monitor II
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 19 776
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Расширения
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Отзывы о программе Network Monitor II

Андрей про Network Monitor II 25.1 [03-01-2018]

Очень удобные голосовые оповещения, но бога ради, скажите как их сделать потише!
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Диана про Network Monitor II 21.3 [12-07-2015]

NetSpeedMonitor как-то поудобнее будет, ИМХО.
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waleri про Network Monitor II 16.9 [15-02-2013]

...да есть там русский...
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