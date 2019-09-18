Wise Reminder для Windows

Wise Reminder 1.33.88

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Описание Wise Reminder 1.33.88Описание   Скачать Wise Reminder 1.33.88СКАЧАТЬ (1,9 Мб) Скриншоты Wise Reminder 1.33.88Скриншоты (4)   Статистика Wise Reminder 1.33.88Статистика   Отзывы о Wise Reminder 1.33.88Отзывы (3)  
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3.43 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.43 из 5
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Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах. Эта утилита поможет без труда организовать календарь мероприятий таким образом, что производительность и эффективность ежедневной деятельности будет максимально повышена и ни одно событие не будет упущено. Интерфейс инструмента удобен и не вызовет проблем с его освоением, он состоит из двух основных закладок: оконченные и неоконченные.

Для создания события нужно ввести его описание, установить время и дату, а также настроить повторяющийся режим (однократное, ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное). Все действующие напоминания располагаются в главном окне, для каждого из которых указано оставшееся время до события. При наступлении мероприятия всплывающее окно ненавязчиво напомнит о важном деле.

Wise Reminder
Wise Reminder
Wise Reminder
Wise Reminder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 9 304
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКалендари, органайзеры, напоминалки
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Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах

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Отзывы о программе Wise Reminder

Денис про Wise Reminder 1.21.58 [03-10-2015]

Если комп был выключен в тот момент на который поставлена напоминалка, то при включении НЕ напомнит. Для меня это серьезный минус, удаляю прогу.
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Serg про Wise Reminder 1.19.57 [23-06-2015]

Русский шрифт выставлен Wingdings и нечитаем. В английском - норм.
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Gena про Wise Reminder 1.19.57 [09-06-2015]

Иногда работает, но со 100% дурком.
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