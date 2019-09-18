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Wise Reminder 1.33.88
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3.43 из 5, всего оценок - 14
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- Рейтинг программы - 3.43 из 5
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Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах. Эта утилита поможет без труда организовать календарь мероприятий таким образом, что производительность и эффективность ежедневной деятельности будет максимально повышена и ни одно событие не будет упущено. Интерфейс инструмента удобен и не вызовет проблем с его освоением, он состоит из двух основных закладок: оконченные и неоконченные.
Для создания события нужно ввести его описание, установить время и дату, а также настроить повторяющийся режим (однократное, ежедневное, еженедельное, ежемесячное, ежегодное). Все действующие напоминания располагаются в главном окне, для каждого из которых указано оставшееся время до события. При наступлении мероприятия всплывающее окно ненавязчиво напомнит о важном деле.
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Wise Reminder - достаточно удобная программа для напоминания о важных задачах, событиях, заданиях и делах
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Отзывы о программе Wise Reminder
Денис про Wise Reminder 1.21.58 [03-10-2015]
Если комп был выключен в тот момент на который поставлена напоминалка, то при включении НЕ напомнит. Для меня это серьезный минус, удаляю прогу.
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Serg про Wise Reminder 1.19.57 [23-06-2015]
Русский шрифт выставлен Wingdings и нечитаем. В английском - норм.
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Gena про Wise Reminder 1.19.57 [09-06-2015]
Иногда работает, но со 100% дурком.
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