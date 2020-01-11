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Talking Pierre the Parrot для Android

Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для Android

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Описание Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для AndroidОписание   Скачать Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (40,13 Мб) Скриншоты Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для AndroidОтзывы (1)  
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4.57 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
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Talking Pierre the Parrot  — говорящий попугай Пьер, проживающий на кухне кота Тома, может поговорить с вами. Только не забывайте, что попугай не будет повторять за вами все слова. Все что вы будете говорить, он будет запоминать, а потом произносить  своим чудным голосом ваши фразы в случайном порядке. При этом он комбинирует части сказанного, создавая новые смешные словосочетания и предложения .

Пьер достаточно энергичный попугай и любит создавать много шума и разрушений. Кроме разговоров, его можно приласкать, послушать его игру на гитаре и даже бросить в него помидором  или натравить на него кота Тома. В ответ он может начать бросаться кухонной утварью. Все, происходящее в игре можно записать в файл, а затем отослать получившееся особенно смешным видео друзьям  по электронной почте или выложить на YouTube или FaceBook.

При первом запуске игры необходимо подключение к сети Интернет — приложению требуется докачать дополнительные данные.

Что нового в Talking Pierre the Parrot 3.5.0.5 для Android?
  • ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК: мы исправили ошибки и сделали кучу улучшений.
Talking Pierre the Parrot
Talking Pierre the Parrot
Talking Pierre the Parrot
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 12 919
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Talking Pierre the Parrot

колобок74 про Talking Pierre the Parrot 2.0 для Android [18-11-2013]

Прикольная вещица.можно неплохо поржать
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