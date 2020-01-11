Talking Pierre the Parrot — говорящий попугай Пьер, проживающий на кухне кота Тома, может поговорить с вами. Только не забывайте, что попугай не будет повторять за вами все слова. Все что вы будете говорить, он будет запоминать, а потом произносить своим чудным голосом ваши фразы в случайном порядке. При этом он комбинирует части сказанного, создавая новые смешные словосочетания и предложения .

Пьер достаточно энергичный попугай и любит создавать много шума и разрушений. Кроме разговоров, его можно приласкать, послушать его игру на гитаре и даже бросить в него помидором или натравить на него кота Тома. В ответ он может начать бросаться кухонной утварью. Все, происходящее в игре можно записать в файл, а затем отослать получившееся особенно смешным видео друзьям по электронной почте или выложить на YouTube или FaceBook.

При первом запуске игры необходимо подключение к сети Интернет — приложению требуется докачать дополнительные данные.