Talking Pierre the Parrot

Dildroid 1.0.3 для Android Dildroid - превратите свой Android-коммуникатор в личного массажиста. Изменяйте скорость вибрации при помощи роста зеленого робота-андроида. Вы также можете послать Elven Names 0.3.1 для Android Elven Names - интересное приложение для Android-коммуникаторов, генерирующее случайным образом благозвучные имена для различных фэнтезийных игр d20 Ability Calculator Lite 1.0.6 для Android d20 Ability Calculator Lite - утилита для построения персонажа для ролевых игр, основанная на системе d20. Система d20 основана на правилах Dungeons & Dragons

Burp Button 1.05 для Android Burp Button - нажмите на большую красную кнопку и ваш смартфон воспроизведет громкую и отчетливую отрыжку. Кому-то такая шутка покажется остроумной, кому-то глупой Never Have i Ever 1.03 для Android Never Have i Ever - веселая игра для компании друзей. Смартфон случайным образом составляет фразы вида "Я никогда не прыгал на одной ноге вокруг дома" или что-то Droid React! 1.01 для Android Droid React! - проверьте свою реакцию с этой игрой. Как только дроид выскочит из своего укрытия, тапайте по экрану смартфона. Посоревнуйтесь с друзьями в скорости