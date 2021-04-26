Говорящий Джинджер для Android
|Оценка:
|3.40/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.1.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Outfit7
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 061 | Статистика
|Размер:
|47,16 Мб
|СКАЧАТЬ
Говорящий Джинджер - в полку говорящих персонажей для Android пополнение - новобранец Джинджер. Симпатичный рыжий котенок сидит в ванной и ждет пока Вы ему не поможете выполнить все необходимые процедуры перед отходом ко сну - принять душ, высушиться феном, почистить зубы и сидя на горшке поиграть туалетной бумагой.
Также он умеет смешным голоском повторять за пользователем услышанные фразы и реагирует на почесывания, прикосновения и поглаживания. Кроме этого у приложения есть еще одна полезная функция - Рыжик может напоминать Вашему ребенку о времени чистить зубы и будет вместе с ним это делать положенные 2 минуты.
- Исправлены ошибки
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