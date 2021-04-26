Говорящий Джинджер - в полку говорящих персонажей для Android пополнение - новобранец Джинджер. Симпатичный рыжий котенок сидит в ванной и ждет пока Вы ему не поможете выполнить все необходимые процедуры перед отходом ко сну - принять душ, высушиться феном, почистить зубы и сидя на горшке поиграть туалетной бумагой.

Также он умеет смешным голоском повторять за пользователем услышанные фразы и реагирует на почесывания, прикосновения и поглаживания. Кроме этого у приложения есть еще одна полезная функция - Рыжик может напоминать Вашему ребенку о времени чистить зубы и будет вместе с ним это делать положенные 2 минуты.