Книга-игра Симбионт – в секретной правительственной лаборатории разрабатывался смертельный вирус, заставляющий людей заражать друг друга. Обычными словами, военные работали над созданием зомби.

Однажды, во время несчастного случая, вирус вырывается на свободу и единственным выжившим в лаборатории остается смелый нейробиолог. Он сумел выйти с вами на связь, и вы теперь должны спасти планету от смертельной опасности.

В этой интерактивной книге, вас ожидают две сюжетные линии, 40 возможных концовок истории, музыкальные и визуальные эффекты.