Книга-игра Симбионт для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|QuestBook
|Категории:
|Квесты, Adventure - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 353 | Статистика
|Размер:
|24.38 Мб
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Книга-игра Симбионт – в секретной правительственной лаборатории разрабатывался смертельный вирус, заставляющий людей заражать друг друга. Обычными словами, военные работали над созданием зомби.
Однажды, во время несчастного случая, вирус вырывается на свободу и единственным выжившим в лаборатории остается смелый нейробиолог. Он сумел выйти с вами на связь, и вы теперь должны спасти планету от смертельной опасности.
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