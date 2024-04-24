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Книга-игра Симбионт для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Квесты, Adventure - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 353 | Статистика
Размер:24.38 Мб
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Книга-игра Симбионт – в секретной правительственной лаборатории разрабатывался смертельный вирус, заставляющий людей заражать друг друга. Обычными словами, военные работали над созданием зомби.

Однажды, во время несчастного случая, вирус вырывается на свободу и единственным выжившим в лаборатории остается смелый нейробиолог. Он сумел выйти с вами на связь, и вы теперь должны спасти планету от смертельной опасности.

В этой интерактивной книге, вас ожидают две сюжетные линии, 40 возможных концовок истории, музыкальные и визуальные эффекты.

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