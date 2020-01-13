Hearts Free для Android

Hearts Free 1.352 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Hearts Free 1.352 для AndroidОписание   Скачать Hearts Free 1.352 для AndroidСКАЧАТЬ (12,07 Мб) Скриншоты Hearts Free 1.352 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Hearts Free 1.352 для AndroidСтатистика   Отзывы о Hearts Free 1.352 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.75 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.75 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hearts Free - бесплатная реализация популярной карточной игры Черви. В некоторых странах она известна под названием Пиковая Дама или Черная Королева. Приложения отличается качественной и приятной графикой, плавной анимацией и другими достоинствами.

В игре присутствует 18 уровней градации сложности от новичка до эксперта. Пользователь может выбрать 5 вариантов фона игрового стола или использовать собственные фотографии. Если возникли трудности с ходом, приложение покажет подсказку или предложит отменить ход. 

Hearts Free
Hearts Free
Hearts Free
Hearts Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 268
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
ТОП-сегодня раздела "Карточные"
 

Классическая Косынка 1.3.5 для Android

Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows

Дурак 2.3 для Android

Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов

Косынка-Паук-Солитер 5.156 для Android

Косынка-Паук-Солитер - сборник из трех карточных игр для Android, в который вошли такие популярные классические пасьянсы как косынка, паук и солитер (свободная

Расписной покер онлайн 1.71 для Android

Расписной покер онлайн – карточная игра теперь доступна в онлайне и предлагает сразиться с лучшими игроками в мире. Для этого используйте учетную запись Google или

Хранители Карт и Магии: RPG Битва 2.1.0 для Android

Пришло время дать отпор монстрам и злодеям вторгшимся в Кипленд! Собери лучшую колоду карт из сильнейших персонажей. Противостоять тебе будут не только обитатели

Пасьянс Гольф 1.3 для Android

Пасьянс Гольф - бесплатный карточный пасьянс для Android-смартфонов и планшетов, в котором для победы необходимо убрать все открытые карты

скачать Adguard

Отзывы о программе Hearts Free

Admin

Отзывов о программе Hearts Free 1.352 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 