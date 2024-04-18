Любимые пасьянсы для Android
|Оценка:
|2.85/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Немецкий
|Разработчик:
|Alexei Anoshenko
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 10 435 | Статистика
|Размер:
|20.66 Мб
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Любимые пасьянсы - сборник из двенадцати наиболее популярных пасьянсов, таких как Алжирский пасьянс, Гольф, Клевер, Косынка, Кэнфилд, Пирамида, Простой Паук, Расчет, Свободная ячейка, Скорпион и Три пика. Каждый пасьянс включает в себя описание и правила игры, а также демонстрационный режим.
Требуется ОС Android 2.0 и выше.
- Добавлены настройки «Пользовательские цвета карт» (Вы можете настроить цвет для каждой масти отдельно).
- Добавлена опция «Поделиться игрой» для пользовательских игр.
- Добавлена возможность отключить фоновую загрузку рекламы.
- Исправление ошибок.
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