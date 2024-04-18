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Любимые пасьянсы для Android

Описание
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Оценка: 2.85/5 голосов - 20
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 10 435 | Статистика
Размер:20.66 Мб
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Любимые пасьянсы - сборник из двенадцати наиболее популярных пасьянсов, таких как Алжирский пасьянс, Гольф, Клевер, Косынка, Кэнфилд, Пирамида, Простой Паук, Расчет, Свободная ячейка, Скорпион и Три пика. Каждый пасьянс включает в себя описание и правила игры, а также демонстрационный режим.

Требуется ОС Android 2.0 и выше.

Что нового в Любимые пасьянсы 3.7.0?
  • Добавлены настройки «Пользовательские цвета карт» (Вы можете настроить цвет для каждой масти отдельно).
  • Добавлена ​​опция «Поделиться игрой» для пользовательских игр.
  • Добавлена ​​возможность отключить фоновую загрузку рекламы.
  • Исправление ошибок.
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Отзывы о программе Любимые пасьянсы

Миша про Любимые пасьянсы 3.3.3 [04-07-2022]

Самая лучшая версия 3.3.3. Спасибо!
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