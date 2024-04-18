Любимые пасьянсы - сборник из двенадцати наиболее популярных пасьянсов, таких как Алжирский пасьянс, Гольф, Клевер, Косынка, Кэнфилд, Пирамида, Простой Паук, Расчет, Свободная ячейка, Скорпион и Три пика. Каждый пасьянс включает в себя описание и правила игры, а также демонстрационный режим.

Требуется ОС Android 2.0 и выше.