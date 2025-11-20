Пасьянс для Android
Пасьянс - отличная реализации популярного пасьянса Косынка (Клондайк) для устройств под управлением ОС Android. Цель игры - разложить все 52 карты по масти на базовых стопках в восходящих последовательностях в масть. В настройках можно менять фон, изображение карт, включать/отключать анимацию и звук, настраивать управление для левшей или правшей и пр.
- New Background Colors
- New App Icon
- Added One Touch Game Play
- Improved card movement
- Now supporting very high resolution screens (up to 4k)
- Fixed rare crash when adding a gallery photo as custom background image
Отзывы о программе Пасьянс
Алекс про Пасьянс 1.4.6 [15-10-2022]
Отличный пасьянс. Увлекает и помогает скоротать время!
