Пасьянс - отличная реализации популярного пасьянса Косынка (Клондайк) для устройств под управлением ОС Android. Цель игры - разложить все 52 карты по масти на базовых стопках в восходящих последовательностях в масть. В настройках можно менять фон, изображение карт, включать/отключать анимацию и звук, настраивать управление для левшей или правшей и пр.