Пасьянс для Android

Оценка: 0.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Карточные
Размер:12.59 Мб
Пасьянс - отличная реализации популярного пасьянса Косынка (Клондайк) для устройств под управлением ОС Android. Цель игры - разложить все 52 карты по масти на базовых стопках в восходящих последовательностях в масть. В настройках можно менять фон, изображение карт, включать/отключать анимацию и звук, настраивать управление для левшей или правшей и пр.

Что нового в Пасьянс 1.8.1?
  • New Background Colors
  • New App Icon
  • Added One Touch Game Play
  • Improved card movement
  • Now supporting very high resolution screens (up to 4k)
  • Fixed rare crash when adding a gallery photo as custom background image
Отзывы о программе Пасьянс

Алекс про Пасьянс 1.4.6 [15-10-2022]

Отличный пасьянс. Увлекает и помогает скоротать время!
