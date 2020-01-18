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Преферанс Марьяж для Android

Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для Android

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Описание Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для AndroidОписание   Скачать Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для AndroidСКАЧАТЬ (12,48 Мб) Скриншоты Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для AndroidОтзывы (9)  
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4.33 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Преферанс Марьяж - одна из самых популярных русских карточных игр, победа в которой в большей степени зависит от навыков игрока, чем от его удачи. Приложение содержит шесть уровней сложности (Шесть уровней сложности: Школьник, Студент, Бакалавр, Магистр, Аспирант, Шулер), гарантирующих увлекательную игру как новичкам, так и профи, а также несколько конвенций, определяющих правила игры (Ленинград, Сочи, Ростов).

Кроме того присутствует возможность путешествовать с различными популярными персонажами, встроенный помощник, гибкие настройки процесса игры (таймауты, анимации и т.д) и многое другое.

Преферанс Марьяж
Преферанс Марьяж
Преферанс Марьяж
Преферанс Марьяж
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 26 322
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные
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Отзывы о программе Преферанс Марьяж

Игорь про Преферанс Марьяж 1.8.4.2 для Android [27-10-2016]

Пользуйтесь лучше старыми версиями. 1842(я имею в виду 1.8.4.2) сильно жрет электричество даже в фоне. Убедитесь в этом запустив Настройки - Дополнительно - Для разработчиков - Статистика процессов. При этом еще каждые 10 секунд лезет в интернет, а зачем приложению типа блокнота лезть в интернет ? Убедитесь в этом, установив и запустив TrafficIndicatorPro_1.0.162. Промотать до конца и поставить режим распределения трафика (Приложения). Тогда он будет показывать какое приложение лезет в интернет.
3 | 3 | Ответить

Игорь про Преферанс Марьяж 1.8.4.2 для Android [27-10-2016]

Жрет электричество, даже незапущенная. Что Вы можете проверить самостоятельно, зайдя в Настройки - Дополнительно - Для разработчиков - Статистика процессов. Запустил Мониторинг сети (TrafficIndicatorPro_1.0.162), вижу что каждые 10 секунд за каким-то хю лезет в интернет. А мне не нравится когда приложение типа текстового редактора лезет в интернет. Удалил естественно на хю.
2 | 4 | Ответить

Абай про Преферанс Марьяж 1.5.2 для Android [06-05-2014]

преф норм
2 | 2 | Ответить

Андрей про Преферанс 1.3.3 для Android [09-11-2013]

Так и не смог войти в игру,странно?!,,
4 | 2 | Ответить

Стас про Преферанс 1.3 для Android [08-10-2013]

Преферанс-хорош!
2 | 2 | Ответить

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