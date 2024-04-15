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Коллекция пасьянсов для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.30.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:72.76 Мб
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Коллекция Пасьянсов представляет собой уникальное приложение, которое собрало в себе 10 захватывающих вариантов пасьянсов, предназначенных для телефонов и планшетов на платформе Android. Здесь вы найдете такие популярные игры, как Косынка, Паук, Свободная Ячейка, Пирамида, Три Пика, Скорпион, Восьмерка, Юкон, Гольф, Сорок Разбойников и Память, объединенные в одном бесплатном приложении.

Основные возможности приложения Коллекция Пасьянсов:

  • Разнообразие игр: от классических пасьянсов до уникальных вариаций.
  • Удобный выбор сложности: начните с легких версий и постепенно переходите к более сложным.
  • Подробная статистика: отслеживайте свой прогресс и личные рекорды.
  • Ежедневные задачи: проверьте свои навыки и соревнуйтесь с другими игроками.
  • Разнообразие дизайна: выбирайте из различных вариантов оформления карт и фонов.
  • Гибкие настройки: настройте игровой процесс под свои предпочтения.
  • Автосохранение: возобновляйте игру в любое время и с любого устройства.
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