Коллекция Пасьянсов представляет собой уникальное приложение, которое собрало в себе 10 захватывающих вариантов пасьянсов, предназначенных для телефонов и планшетов на платформе Android. Здесь вы найдете такие популярные игры, как Косынка, Паук, Свободная Ячейка, Пирамида, Три Пика, Скорпион, Восьмерка, Юкон, Гольф, Сорок Разбойников и Память, объединенные в одном бесплатном приложении.

Основные возможности приложения Коллекция Пасьянсов: