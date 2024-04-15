Коллекция пасьянсов для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.30.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mongoose Net Ltd.
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|72.76 Мб
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Коллекция Пасьянсов представляет собой уникальное приложение, которое собрало в себе 10 захватывающих вариантов пасьянсов, предназначенных для телефонов и планшетов на платформе Android. Здесь вы найдете такие популярные игры, как Косынка, Паук, Свободная Ячейка, Пирамида, Три Пика, Скорпион, Восьмерка, Юкон, Гольф, Сорок Разбойников и Память, объединенные в одном бесплатном приложении.
Основные возможности приложения Коллекция Пасьянсов:
- Разнообразие игр: от классических пасьянсов до уникальных вариаций.
- Удобный выбор сложности: начните с легких версий и постепенно переходите к более сложным.
- Подробная статистика: отслеживайте свой прогресс и личные рекорды.
- Ежедневные задачи: проверьте свои навыки и соревнуйтесь с другими игроками.
- Разнообразие дизайна: выбирайте из различных вариантов оформления карт и фонов.
- Гибкие настройки: настройте игровой процесс под свои предпочтения.
- Автосохранение: возобновляйте игру в любое время и с любого устройства.
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