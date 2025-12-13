RAM Saver Pro для Windows
4.39/5 голосов - 51
Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб.
21 день
25.12.1
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Английский, Русский
WinTools Software Engineering
Оперативная память - Мониторинг
9 / 52 119
1.28 Мб
RAM Saver Pro - Инструмент для профессионального мониторинга, очистки и оптимизации оперативной памяти. Служит для повышения производительности операционной системы, освобождая оперативную память от драйверов и процессов MS Windows для приложений требующих максимальную загрузку процессора и оперативной памяти.
- дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней, улучшая эффективность работы процессора и кэш памяти;
- восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях;
- временно помещает не используемые библиотеки и драйверы в swap-файл, освобождая RAM.
Используя эти методы возможно добиться повышения эффективности работы системы даже на слабых компьютерах. Основные характеристики программы:
- System Tray RAM монитор
- Монитор рабочего стола
- специализированная Панель Управления
- профессиональный мониторинг
- гибкая оптимизация с выводом статистики
- RAM-тест производительности
- мониторинг и управление процессами происходящими в RAM
- возможность создания “boosted-ярлыков”
- основные и дополнительные настройки автоматическая и интеллектуальная оптимизация
- быстрый вызов инструментов
- принудительная очистка буфера обмена
- возможность закрытия всех приложений по одному нажатию
- отображение времени с момента включения компьютера
- подавление и бастрый запуск хранителя экрана
- проверка наличия компакт диска в CD-ROM приводе
- возможность скрыть все иконки рабочего стола
- принудительное выключение и перезагрузка компьютера
Отзывы о программе RAM Saver Pro
Григорий про RAM Saver Pro 25.5.1 [29-05-2025]
Неудобная программа. Соответственно: Делалась бОлее на продажу > нежели для юзеров. Краткое сравнение основных моментов перепробаванных мной программ:
Вайз оптимайзер - висит трей, цифры загруженности не показывает. Имеет дефрагментатор памяти - как я узнал в инете - не имеющий сколько-нибудь значимого влияния на оптимизацию памяти. Далее: Как известно, такие программы в основном нужны при просмотре видео....но: данная программа не всегда оптимизирует память:
Пример: загрузка памяти 82%, оптимизация - 78%. Далее: Закрываю браузер ( естественно дожидаясь прекращения процесса в диспетчере задач ), открываю браузер, востанавливаю страницу ( функция "Востановления последнего сеанса ), и - те-же 78 -+ 2-4 процента.
RAM Saver Professional:
Много не обязательных функций дублирующих штатные программы виндовс. Сама оптимизация через - открытия окна программы ( а не через трей отображения загруженности памяти)......... - не удобно - ! Ну в итоге, перепробовав эффективность + Удобство = нашёл и теперь использую, бесплатную, программу - Mem Reduct ( ? ):
Да, немного шероховатая, такая програмка, но - всегда оптимизирует память при чрезмерной загрузки памяти браузером, и при этом....Пипец Удобная - ! ( - ну то есть, в сравнении с перепробаванными - косяков, выше озвученных, не имеет ) - точка.
Edward про RAM Saver Pro 18.9 [25-12-2018]
RAM Saver Professional 18.9 - в .exe файле троян - Trojan.Agent/Gen-Fuery.Process-2
http://pixs.ru/showimage/1jpg_5480119_31090734.jpg
http://pixs.ru/showimage/2jpg_3083109_31090735.jpg
Василий про RAM Saver Pro 18.3 [02-09-2018]
Купил программу, установил, RAM Saver Pro съела всю оперативную память, лишний процесс в компьютере. В играх жуткие лаги, программа постоянно пытается чистить оперативку, всё слайдами в общем жесть, зависания на лицо.
Олег про RAM Saver Pro 16.0 [09-02-2016]
в хлам урезанная версия, барыги как обычно хотят денег за баян..
Vyacheslav про RAM Saver Pro 14.0 [15-04-2015]
Отличная прога в сравнении с остальными. РЕАЛЬНО ускоряет комп. Только ей и спасаюсь.
