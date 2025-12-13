RAM Saver Pro - Инструмент для профессионального мониторинга, очистки и оптимизации оперативной памяти. Служит для повышения производительности операционной системы, освобождая оперативную память от драйверов и процессов MS Windows для приложений требующих максимальную загрузку процессора и оперативной памяти.

дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней, улучшая эффективность работы процессора и кэш памяти;

восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях;

временно помещает не используемые библиотеки и драйверы в swap-файл, освобождая RAM.

Используя эти методы возможно добиться повышения эффективности работы системы даже на слабых компьютерах. Основные характеристики программы: