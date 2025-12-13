RAM Saver Pro для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.39/5 голосов - 51
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 2000 руб. | Купить
Ограничение:21 день
Версия:25.12.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Оперативная память - Мониторинг
Загрузок (сегодня/всего):9 / 52 119 | Статистика
Размер:1.28 Мб
СКАЧАТЬ
RAM Saver Pro скриншот № 1
RAM Saver Pro скриншот № 2
RAM Saver Pro скриншот № 3
RAM Saver Pro скриншот № 4

RAM Saver Pro - Инструмент для профессионального мониторинга, очистки и оптимизации оперативной памяти. Служит для повышения производительности операционной системы, освобождая оперативную память от драйверов и процессов MS Windows для приложений требующих максимальную загрузку процессора и оперативной памяти.

  • дефрагментирует системную память для быстрого доступа к ней, улучшая эффективность работы процессора и кэш памяти;
  • восстанавливает утечку памяти в плохо оптимизированных приложениях;
  • временно помещает не используемые библиотеки и драйверы в swap-файл, освобождая RAM.

Используя эти методы возможно добиться повышения эффективности работы системы даже на слабых компьютерах. Основные характеристики программы:

  • System Tray RAM монитор
  • Монитор рабочего стола
  • специализированная Панель Управления
  • профессиональный мониторинг
  • гибкая оптимизация с выводом статистики
  • RAM-тест производительности
  • мониторинг и управление процессами происходящими в RAM
  • возможность создания “boosted-ярлыков”
  • основные и дополнительные настройки автоматическая и интеллектуальная оптимизация
  • быстрый вызов инструментов
  • принудительная очистка буфера обмена
  • возможность закрытия всех приложений по одному нажатию
  • отображение времени с момента включения компьютера
  • подавление и бастрый запуск хранителя экрана
  • проверка наличия компакт диска в CD-ROM приводе
  • возможность скрыть все иконки рабочего стола
  • принудительное выключение и перезагрузка компьютера
ТОП-сегодня раздела "Оперативная память"
 

скачать Mem ReductMem Reduct 3.5.2

Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой...

скачать QuickMemoryTestOKQuickMemoryTestOK 5.25

Бесплатная легковесная утилита для тестирования оперативной памяти на наличие ошибок....

скачать Memory CleanerMemory Cleaner 2.7.2

Memory Cleaner - одна из самых простых утилит для оценки загруженности оперативной памяти ПК с возможностью оптимизации ее использования...

скачать Wise Memory OptimizerWise Memory Optimizer 4.2.4.132

Wise Memory Optimizer - бесплатная утилита для освобождения оперативной памяти, увеличения скорости и улучшения производительности ПК...

скачать RAM BenchmarkRAM Benchmark 1.6

Простая в использовании утилита , предназначенная для оценки производительности вашей...

скачать RAMExpertRAMExpert 1.23.0.47

RAMExpert - это небольшая утилита, которая предоставляет полную информацию об системной оперативной памяти RAM (Random Access Memory)...

Отзывы о программе RAM Saver Pro

Григорий про RAM Saver Pro 25.5.1 [29-05-2025]

Неудобная программа. Соответственно: Делалась бОлее на продажу > нежели для юзеров. Краткое сравнение основных моментов перепробаванных мной программ:

Вайз оптимайзер - висит трей, цифры загруженности не показывает. Имеет дефрагментатор памяти - как я узнал в инете - не имеющий сколько-нибудь значимого влияния на оптимизацию памяти. Далее: Как известно, такие программы в основном нужны при просмотре видео....но: данная программа не всегда оптимизирует память:
Пример: загрузка памяти 82%, оптимизация - 78%. Далее: Закрываю браузер ( естественно дожидаясь прекращения процесса в диспетчере задач ), открываю браузер, востанавливаю страницу ( функция "Востановления последнего сеанса ), и - те-же 78 -+ 2-4 процента.
RAM Saver Professional:
Много не обязательных функций дублирующих штатные программы виндовс. Сама оптимизация через - открытия окна программы ( а не через трей отображения загруженности памяти)......... - не удобно - ! Ну в итоге, перепробовав эффективность + Удобство = нашёл и теперь использую, бесплатную, программу - Mem Reduct ( ? ):
Да, немного шероховатая, такая програмка, но - всегда оптимизирует память при чрезмерной загрузки памяти браузером, и при этом....Пипец Удобная - ! ( - ну то есть, в сравнении с перепробаванными - косяков, выше озвученных, не имеет ) - точка.
| | Ответить

Edward про RAM Saver Pro 18.9 [25-12-2018]

RAM Saver Professional 18.9 - в .exe файле троян - Trojan.Agent/Gen-Fuery.Process-2
http://pixs.ru/showimage/1jpg_5480119_31090734.jpg

http://pixs.ru/showimage/2jpg_3083109_31090735.jpg
10 | 12 | Ответить

Василий про RAM Saver Pro 18.3 [02-09-2018]

Купил программу, установил, RAM Saver Pro съела всю оперативную память, лишний процесс в компьютере. В играх жуткие лаги, программа постоянно пытается чистить оперативку, всё слайдами в общем жесть, зависания на лицо.
8 | 10 | Ответить

Олег про RAM Saver Pro 16.0 [09-02-2016]

в хлам урезанная версия, барыги как обычно хотят денег за баян..
9 | 7 | Ответить

Vyacheslav про RAM Saver Pro 14.0 [15-04-2015]

Отличная прога в сравнении с остальными. РЕАЛЬНО ускоряет комп. Только ей и спасаюсь.
7 | 8 | Ответить

Читать все отзывы (12) / Добавить отзыв