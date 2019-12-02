Yawcam для Windows

Yawcam 0.6.2

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Описание Yawcam 0.6.2Описание   Скачать Yawcam 0.6.2СКАЧАТЬ (4,59 Мб) Скриншоты Yawcam 0.6.2Скриншоты (10)   Статистика Yawcam 0.6.2Статистика   Отзывы о Yawcam 0.6.2Отзывы (8)  
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4.30 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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Yawcam (Yet Another Webcam Software) - программа для работы с веб- и IP-камерами и получения с них изображения или видеопотока. Позволяет сохранить полученные результаты на ПК или опубликовать их в Интернете. Имеет ряд полезных настраиваемых функций, среди которых можно выделить автозахват снимков при обнаружении движения в зоне наблюдения, защита паролем, планировщик и др. Работает с большинством из последних выпущенных веб-камер и другими видео-устройствами и может быть использована для наблюдения.

Функции программы:

  • Съемка потокового видео в режиме реального времени.
  • Снимки изображения. Поддерживает следующие форматы: JPG, PNG и GIF.
  • Встроенный веб-сервер.
  • Загрузка на FTP-сервер
  • Наложение временных отметок или текст.
  • Скрытое видеонаблюдение
  • Запуск в качестве службы Windows

Требует установки Java Runtime Environment (JRE) 6, Direct X9, Windows Media Player 9 или его более позднюю версию.

Что нового в Yawcam 0.6.2?
  • Исправлены ошибки
Yawcam
Yawcam
Yawcam
Yawcam
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18 546
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВнешние устройства - Вебкамера
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Отзывы о программе Yawcam

Владимир про Yawcam 0.6.1 [22-04-2018]

Программ отличная, вот только руссифицировать не получаетс -
сплошные кракозябры и переключить язык после этого невозможно.
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Roma960 про Yawcam 0.6.0 [16-01-2017]

Похоронила всю систему, заменив все иконки на видео, блокируя все системные команды. Пришлось через пятую точку удалять это д... вместе со всеми плеерами
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zma161 в ответ Roma960 про Yawcam 0.6.0 [10-06-2017]

Roma960 это не yawcam убила систему, а ты её убил, программа тут не при чём. Отличная прога, весит мало, функций много, систему не грузит, работает стабильно и + ко всему бесплатная.
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павел про Yawcam 0.6.0 [07-11-2016]

А есть приложение для управления с андроида через интернет?
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Дмитрий про Yawcam 0.4.1 [01-10-2014]

ахриненная программа
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Дмитрий про Yawcam 0.4.1 [05-05-2014]

Кому нужен русский пакет локализации пишите на почту, вышлю!
Сам переводил. icegame@sibmail.com
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