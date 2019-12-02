Rufus 3.8
Rufus - крошечный, но при этом функциональный инструмент, предназначенный для форматирования и создания загрузочных флешек. Утилита станет незаменимым помощником при
AutoHotkey 1.1.30.03
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
MKey 1.3.5
MediaKey - утилита для переназначения клавиш абсолютно любых клавиатур. Позволяет управлять медиаплеерами, громкостью, CD-ROM`ом, Проводником, питанием, браузерами,
BlueSoleil 10.0.497.0
BlueSoleil - одно из наиболее популярных приложений, которое при помощи Bluetooth поможет соединить Ваш персональный компьютер или ноутбук с различными
USBDeview 2.85
USBDeview - небольшая программка, которая выведет список всех USB устройств (флеш-карта, мобильный телефон, принтер и т.д.), когда-либо подключаемых к Вашему
VueScan 9.7.09
VueScan - приложение, которое позволяет изменить стандартный интерфейс сканера на альтернативный, благодаря чему пользователи определенных моделей сканеров получат