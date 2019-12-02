Yawcam (Yet Another Webcam Software) - программа для работы с веб- и IP-камерами и получения с них изображения или видеопотока. Позволяет сохранить полученные результаты на ПК или опубликовать их в Интернете. Имеет ряд полезных настраиваемых функций, среди которых можно выделить автозахват снимков при обнаружении движения в зоне наблюдения, защита паролем, планировщик и др. Работает с большинством из последних выпущенных веб-камер и другими видео-устройствами и может быть использована для наблюдения.

Функции программы:

Съемка потокового видео в режиме реального времени.

Снимки изображения. Поддерживает следующие форматы: JPG, PNG и GIF.

Встроенный веб-сервер.

Загрузка на FTP-сервер

Наложение временных отметок или текст.

Скрытое видеонаблюдение

Запуск в качестве службы Windows

Требует установки Java Runtime Environment (JRE) 6, Direct X9, Windows Media Player 9 или его более позднюю версию.