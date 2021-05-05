Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД 4.4.4

Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.35/5 голосов - 17
Лицензия: Условно-бесплатная
Версия:4.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Авто
Загрузок (сегодня/всего):1 / 16 443 | Статистика
Размер:33,26 Мб
СКАЧАТЬ
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД скриншот № 1
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД скриншот № 2
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД скриншот № 3
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД скриншот № 4

Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД - полезное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при подготовке к сдаче экзамена в ГИБДД на получение водительских прав, или в случае если вы просто хотите освежить в памяти Правила дорожного движения.

Программа включает в себя полный список билетов с последними изменениями на 2021 год (40 билетов, в каждом из которых 20 вопросов), подробные комментарии к каждому вопросу и разбор ошибок, а также содержит Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков, горизонтальной и вертикальной разметки.

В бесплатной версии доступны только первые 5 билетов.

Что нового в Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД 4.4.4?
  • Достижения - решайте вопросы и зарабатывайте награды.
  • Повышение стабильности приложения
ТОП-сегодня раздела "Обучающий софт"
 

скачать Дорожные знакиДорожные знаки 1.16

Дорожные знаки - бесплатное приложение для Android, благодаря которому можно эффективно подготовиться к экзаменам по ПДД РФ в плане изучения дорожных знаков...

скачать Фиксики. МатематикаФиксики. Математика 4.6

Отличное детское развивающее Android-приложение для подготовки ребенка к школе, благодаря...

скачать Японский Kanji StudyЯпонский Kanji Study 4.7.4

Android-приложение, с помощью которого можно изучать японские иероглифы. Имеется поиск среди...

скачать Учим ИтальянскийУчим Итальянский 6.4.2

Учим Итальянский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении итальянского языка. Программа предлагает более 6000 слов...

скачать Три кота. Развивающие игрыТри кота. Развивающие игры 3.9

Бесплатная коллекция увлекательных веселых игр для Android-устройств, в которых главные...

скачать Cake: Английский языкCake: Английский язык 2.8.2

Мобильный помощник для изучения английского языка на своем Android-устройстве. Имеются...

Отзывы о программе Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД

Sitnik про Экзамен ПДД 2018- Билеты ГИБДД 3.1.4 для Android [23-02-2018]

Выложили бы бесплатное приложение для ПК билетов 2018г. AB CD
4 | 2 | Ответить

Konstantin про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0.2 для Android [09-10-2014]

Я рекомендую приложение "Билеты ПДД 2014 (HD качество)": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rokoapps.pdd

Картинки на весь экран, по 2 бесплатных билета в день, нет рекламы.
5 | 2 | Ответить

Анонимус про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0 для Android [23-09-2014]

Не качайте приложение...Надо платить чтоб нормально им пользоваться..Разводняк
3 | 4 | Ответить

Юлия про Билеты ПДД 2013-2014 - Экзамен 1.9 для Android [19-01-2014]

Приложение платное, первые 5 билетов бесплатно, потом оплату требует
4 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (4) / Добавить отзыв