Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД для Android
|Оценка:
|4.35/5 голосов - 17
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Версия:
|4.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Reactive Phone
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 16 443 | Статистика
|Размер:
|33,26 Мб
|СКАЧАТЬ
Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД - полезное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при подготовке к сдаче экзамена в ГИБДД на получение водительских прав, или в случае если вы просто хотите освежить в памяти Правила дорожного движения.
Программа включает в себя полный список билетов с последними изменениями на 2021 год (40 билетов, в каждом из которых 20 вопросов), подробные комментарии к каждому вопросу и разбор ошибок, а также содержит Правила дорожного движения, перечень дорожных знаков, горизонтальной и вертикальной разметки.
В бесплатной версии доступны только первые 5 билетов.
- Достижения - решайте вопросы и зарабатывайте награды.
- Повышение стабильности приложения
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Отзывы о программе Рэй.Экзамен ПДД 2021 - Билеты ГИБДД
Sitnik про Экзамен ПДД 2018- Билеты ГИБДД 3.1.4 для Android [23-02-2018]
Выложили бы бесплатное приложение для ПК билетов 2018г. AB CD
4 | 2 | Ответить
Konstantin про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0.2 для Android [09-10-2014]
Я рекомендую приложение "Билеты ПДД 2014 (HD качество)": https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rokoapps.pdd
Картинки на весь экран, по 2 бесплатных билета в день, нет рекламы.
5 | 2 | Ответить
Анонимус про Экзамен ПДД 2014- Билеты ГИБДД 2.0 для Android [23-09-2014]
Не качайте приложение...Надо платить чтоб нормально им пользоваться..Разводняк
3 | 4 | Ответить
Юлия про Билеты ПДД 2013-2014 - Экзамен 1.9 для Android [19-01-2014]
Приложение платное, первые 5 билетов бесплатно, потом оплату требует
4 | 2 | Ответить