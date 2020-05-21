Обновляет драйвера: видео карт, звуковых карт (и других звуковых устройств), сетевых карт (и драйверы сетевых контроллеров), USB устройств (USB флешки и жёсткие диски), жёстких дисков (а также драйверы внешних жёстких дисков и RAID контроллеров), материнских плат, мониторов, принтеров, сканеров, для CD, DVD и Blu-ray приводов, для TV тюнеров, клавиатур, мышек, SCSI устройств, Bluetooth устройств и контроллеров, модемов, для мобильных телефонов, Wi-Fi устройств, веб-камер, для цифровых камер и т.д.

Advanced Driver Updater - программа для автоматической загрузки и установки драйверов. Сканирует систему на наличие устаревших драйверов, выбирает подходящие для вашей ОС и предлагает их обновить. Имеет доступ к огромной базе данных драйверов устройств всех современных производителей: Realtek, ATI, MSI, NVidia и др. Есть возможность создания резервных копий обновляемых драйверов, так что при необходимости всегда можно их восстановить.

RivaTuner - Утилита предназначена для тонкой настройки параметров видеокарт на чипах от NVIDIA и предоставляющей доступ к недокументированным настройкам драйверов

Бесплатная и безопасная программа, которая предлагает миллионы драйверов, отсортированных по группам и операционным системам, собранных с официальных сайтов

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,