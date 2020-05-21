Advanced Driver Updater для Windows

Advanced Driver Updater 4.5.1086.17940

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Описание Advanced Driver Updater 4.5.1086.17940Описание   Скачать Advanced Driver Updater 4.5.1086.17940СКАЧАТЬ (6,45 Мб) Скриншоты Advanced Driver Updater 4.5.1086.17940Скриншоты (5)   Статистика Advanced Driver Updater 4.5.1086.17940Статистика   Отзывы о Advanced Driver Updater 4.5.1086.17940Отзывы (9)  
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4.17 из 5, всего оценок - 23
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Advanced Driver Updater - программа для автоматической загрузки и установки драйверов. Сканирует систему на наличие устаревших драйверов, выбирает подходящие для вашей ОС и предлагает их обновить. Имеет доступ к огромной базе данных драйверов устройств всех современных производителей: Realtek, ATI, MSI, NVidia и др. Есть возможность создания резервных копий обновляемых драйверов, так что при необходимости всегда можно их восстановить.

Обновляет драйвера: видео карт, звуковых карт (и других звуковых устройств), сетевых карт (и драйверы сетевых контроллеров), USB устройств (USB флешки и жёсткие диски), жёстких дисков (а также драйверы внешних жёстких дисков и RAID контроллеров), материнских плат, мониторов, принтеров, сканеров, для CD, DVD и Blu-ray приводов, для TV тюнеров, клавиатур, мышек, SCSI устройств, Bluetooth устройств и контроллеров, модемов, для мобильных телефонов, Wi-Fi устройств, веб-камер, для цифровых камер и т.д.

Advanced Driver Updater
Advanced Driver Updater
Advanced Driver Updater
Advanced Driver Updater
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программытолько сканирует
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)42 / 41 982
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммы для драйверов
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Отзывы о программе Advanced Driver Updater

Юра про Advanced Driver Updater 4.5.1086.17498 [15-07-2018]

Не плохая вещь, со своими приколами, но одна из лучших, что я встречал.
Главный момент - где долбанные ключи?
8 | 30 | Ответить

Денис про Advanced Driver Updater 4.5.1086.17498 [20-02-2018]

VirusTotal нашёл в установочном файле, скачанного в том числе с официального сайта, один троян и семь вредоносных программ!
3 | 8 | Ответить

samarian в ответ Денис про Advanced Driver Updater 4.5.1086.17498 [08-06-2018]

чушь, там просто сервис работает один, который при старте проверяет актуальность установленных в сис-ме драйверов, сравнивая с облачными. Я этот сервис вырубил (можно регорганайзером, например), и программа вообще ничего не грузит во время запуска системы.
3 | 2 | Ответить

Сергей про Advanced Driver Updater 2.1 [24-10-2014]

Ребята программа просто замечательная!!! Нашла драйвера и правильно их установила. Я доволен.
2 | 2 | Ответить

кукиш про Advanced Driver Updater 2.1 [28-03-2014]

Установил ломаную, поставил драйвера удалил. Опять качнул и установил с целью покупки данную прогу и она снова нашла драйвера более новые на месяц, причем 2013 года. Соглашусь с Тимой - "К тому же, чувствуется какой то развод со стороны разработчиков."
2 | 4 | Ответить

Тима про Advanced Driver Updater 2.1 [04-03-2014]

Очень долго выкачивает драйвера. Создает 15 секундную задержку между закачками, что очень сильно раздражает. Проводит откровенную сибурду - по паре минут устанавливает драйверы на порты шин по отдельности, занимает уйму времени, когда стандартный драйвер от интел делает это за пару минут. Зачем то начал устанавливать AMD Catalist на систему с Intel и Nvidia. После обновления всех дайверов и перезагрузки, выполнил повторное сканирование. Вновь обнаружились устаревшие драйвера с единичным различием версий.

Программа имеет свой функционал, но немного действует на нервы. Приходится следить за тем, что она качает и ставить все "по одному". К тому же, чувствуется какой то развод со стороны разработчиков.
4 | 5 | Ответить

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