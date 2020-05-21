Advanced Driver Updater - программа для автоматической загрузки и установки драйверов. Сканирует систему на наличие устаревших драйверов, выбирает подходящие для вашей ОС и предлагает их обновить. Имеет доступ к огромной базе данных драйверов устройств всех современных производителей: Realtek, ATI, MSI, NVidia и др. Есть возможность создания резервных копий обновляемых драйверов, так что при необходимости всегда можно их восстановить.
Обновляет драйвера: видео карт, звуковых карт (и других звуковых устройств), сетевых карт (и драйверы сетевых контроллеров), USB устройств (USB флешки и жёсткие диски), жёстких дисков (а также драйверы внешних жёстких дисков и RAID контроллеров), материнских плат, мониторов, принтеров, сканеров, для CD, DVD и Blu-ray приводов, для TV тюнеров, клавиатур, мышек, SCSI устройств, Bluetooth устройств и контроллеров, модемов, для мобильных телефонов, Wi-Fi устройств, веб-камер, для цифровых камер и т.д.
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework
Отзывы о программе Advanced Driver Updater
Юра про Advanced Driver Updater 4.5.1086.17498 [15-07-2018]
Не плохая вещь, со своими приколами, но одна из лучших, что я встречал.
Главный момент - где долбанные ключи? 8 | 30 | Ответить
Денис про Advanced Driver Updater 4.5.1086.17498 [20-02-2018]
VirusTotal нашёл в установочном файле, скачанного в том числе с официального сайта, один троян и семь вредоносных программ! 3 | 8 | Ответить
samarian в ответ Денис про Advanced Driver Updater 4.5.1086.17498 [08-06-2018]
чушь, там просто сервис работает один, который при старте проверяет актуальность установленных в сис-ме драйверов, сравнивая с облачными. Я этот сервис вырубил (можно регорганайзером, например), и программа вообще ничего не грузит во время запуска системы. 3 | 2 | Ответить
Сергей про Advanced Driver Updater 2.1 [24-10-2014]
Ребята программа просто замечательная!!! Нашла драйвера и правильно их установила. Я доволен. 2 | 2 | Ответить
кукиш про Advanced Driver Updater 2.1 [28-03-2014]
Установил ломаную, поставил драйвера удалил. Опять качнул и установил с целью покупки данную прогу и она снова нашла драйвера более новые на месяц, причем 2013 года. Соглашусь с Тимой - "К тому же, чувствуется какой то развод со стороны разработчиков." 2 | 4 | Ответить
Тима про Advanced Driver Updater 2.1 [04-03-2014]
Очень долго выкачивает драйвера. Создает 15 секундную задержку между закачками, что очень сильно раздражает. Проводит откровенную сибурду - по паре минут устанавливает драйверы на порты шин по отдельности, занимает уйму времени, когда стандартный драйвер от интел делает это за пару минут. Зачем то начал устанавливать AMD Catalist на систему с Intel и Nvidia. После обновления всех дайверов и перезагрузки, выполнил повторное сканирование. Вновь обнаружились устаревшие драйвера с единичным различием версий.
Программа имеет свой функционал, но немного действует на нервы. Приходится следить за тем, что она качает и ставить все "по одному". К тому же, чувствуется какой то развод со стороны разработчиков. 4 | 5 | Ответить