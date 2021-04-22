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Коды регионов России для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 5 899 | Статистика
Размер:108 Кб
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Коды регионов России скриншот № 1
Коды регионов России скриншот № 2

Коды регионов России - простая в использовании программа для Android, с помощью которой пользователь может легко и быстро определить по цифровому коду на автомобильном номере регион Российской Федерации, в котором был зарегистрирован автомобиль.

Также можно выяснить код по региону.

Приложение очень маленькое и займет минимум места на вашем стмартфоне.

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Отзывы о программе Коды регионов России

Татьяна про Коды регионов России 1.7 для Android [21-09-2014]

прикольно
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