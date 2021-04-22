Коды регионов России для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alex Kozyukov
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 5 899 | Статистика
|Размер:
|108 Кб
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Коды регионов России - простая в использовании программа для Android, с помощью которой пользователь может легко и быстро определить по цифровому коду на автомобильном номере регион Российской Федерации, в котором был зарегистрирован автомобиль.
Также можно выяснить код по региону.
Приложение очень маленькое и займет минимум места на вашем стмартфоне.
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