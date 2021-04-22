Коды регионов России - простая в использовании программа для Android, с помощью которой пользователь может легко и быстро определить по цифровому коду на автомобильном номере регион Российской Федерации, в котором был зарегистрирован автомобиль.

Также можно выяснить код по региону.

Приложение очень маленькое и займет минимум места на вашем стмартфоне.