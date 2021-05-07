Car Scanner ELM OBD2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.77.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|0vZ
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|72,84 Мб
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Car Scanner ELM OBD2 - приложение для диагностики и контроля автомобиля с помощью Android-смартфона или планшета. С помощью программы можно в реальном времени следить за параметрами работы вашего автомобиля, считывать и сбрасывать ошибки и стоп-кадры, следить за результатами самодиагностики ЭБУ, замерять разгон автомобиля, вести статистику расхода топлива и многое другое.
Основные возможности Car Scanner ELM OBD2:
- Множество дополнительных датчиков для различных марок автомобилей.
- Настройка приборной панели по своему усмотрению.
- Возможность добавлять дополнительные датчики, чтобы получить то, что скрыл от вас производитель автомобиля.
- Возможность считывать и сбрасывать ошибки. Car Scanner включает обширную базу расшифровок ошибок.
- Считывание стоп-кадров (состояние датчиков в момент сохранения ошибки).
- Наблюдение за результатами самодиагностики ЭБУ.
- Проверка готовности автомобиля к тестам экологичности выхлопа.
- Наблюдение за показаниями всех датчиков на одном экране.
- Поддержка всех автомобилей, совместимых со стандартом OBD2.
- Наличие заранее настроенных профилей подключения для самых разных автомобилей.
- Некоторые профили подключения предоставляют дополнительные возможности (особенно для автомобилей Toyota, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda).
- Режим приборной панели можно использовать как проектор на лобовое стекло автомобиля.
- Возможность производить точные замеры разгона.
- Car Scanner можно использовать как маршрутный компьютер.
- Отображение статистики расхода топлива.
- Для автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) на платформах MQB и PQ26 доступны функции кодирования - настройки скрытых параметров автомобиля.
Примечание! Список отображаемых параметров различен для каждого автомобиля и на 100% зависит не от программы Car Scanner, а от блока управления автомобилем.Для работы программы требуется OBD2 адаптер на базе чипа ELM327. Поддерживаются адаптеры, работающие по сети Wi-Fi или Bluetooth.
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Отзывы о программе Car Scanner ELM OBD2
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