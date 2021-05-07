Car Scanner ELM OBD2 - приложение для диагностики и контроля автомобиля с помощью Android-смартфона или планшета. С помощью программы можно в реальном времени следить за параметрами работы вашего автомобиля, считывать и сбрасывать ошибки и стоп-кадры, следить за результатами самодиагностики ЭБУ, замерять разгон автомобиля, вести статистику расхода топлива и многое другое.

Основные возможности Car Scanner ELM OBD2:

Множество дополнительных датчиков для различных марок автомобилей.

Настройка приборной панели по своему усмотрению.

Возможность добавлять дополнительные датчики, чтобы получить то, что скрыл от вас производитель автомобиля.

Возможность считывать и сбрасывать ошибки. Car Scanner включает обширную базу расшифровок ошибок.

Считывание стоп-кадров (состояние датчиков в момент сохранения ошибки).

Наблюдение за результатами самодиагностики ЭБУ.

Проверка готовности автомобиля к тестам экологичности выхлопа.

Наблюдение за показаниями всех датчиков на одном экране.

Поддержка всех автомобилей, совместимых со стандартом OBD2.

Наличие заранее настроенных профилей подключения для самых разных автомобилей.

Некоторые профили подключения предоставляют дополнительные возможности (особенно для автомобилей Toyota, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda).

Режим приборной панели можно использовать как проектор на лобовое стекло автомобиля.

Возможность производить точные замеры разгона.

Car Scanner можно использовать как маршрутный компьютер.

Отображение статистики расхода топлива.

Для автомобилей группы VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) на платформах MQB и PQ26 доступны функции кодирования - настройки скрытых параметров автомобиля.

Примечание! Список отображаемых параметров различен для каждого автомобиля и на 100% зависит не от программы Car Scanner, а от блока управления автомобилем.Для работы программы требуется OBD2 адаптер на базе чипа ELM327. Поддерживаются адаптеры, работающие по сети Wi-Fi или Bluetooth.