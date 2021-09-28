Android Auto для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.613724 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:34,39 Мб
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Android Auto - умный сервис для водителей от компании Google, который предлагает пользователю удобный интерфейс, поддержку голосовых команд и пр., благодаря чему можно легко пользоваться приложениями с телефона даже за рулем.

Ключевые особенности Android Auto:

  • Возможность прокладывать маршруты в Google Картах, используя GPS-навигацию и получая оповещения о ситуации на дорогах.
  • Звонки с помощью голосовых команд и возможность принимать входящие вызовы одним нажатием.
  • Воспроизведение музыки, радио, подкастов, новостей и аудиокниг в любимых сервисах. Поддерживаются приложения Play Музыка, Spotify, Pandora, Amazon Music, Deezer, Slacker, TuneIn, iHeartRadio, Audible и многие другие.
  • Отправка и прием сообщений с помощью голосовых команд в приложениях Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, WeChat, Kik, Google Allo и пр.
  • И многое другое...
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