Android Auto для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.9.613724 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|34,39 Мб
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Android Auto - умный сервис для водителей от компании Google, который предлагает пользователю удобный интерфейс, поддержку голосовых команд и пр., благодаря чему можно легко пользоваться приложениями с телефона даже за рулем.
Ключевые особенности Android Auto:
- Возможность прокладывать маршруты в Google Картах, используя GPS-навигацию и получая оповещения о ситуации на дорогах.
- Звонки с помощью голосовых команд и возможность принимать входящие вызовы одним нажатием.
- Воспроизведение музыки, радио, подкастов, новостей и аудиокниг в любимых сервисах. Поддерживаются приложения Play Музыка, Spotify, Pandora, Amazon Music, Deezer, Slacker, TuneIn, iHeartRadio, Audible и многие другие.
- Отправка и прием сообщений с помощью голосовых команд в приложениях Hangouts, WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, WeChat, Kik, Google Allo и пр.
- И многое другое...
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Admin
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