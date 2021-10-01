inCarDoc для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.6.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|inCarDoc
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|14,42 Мб
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inCarDoc - мобильное приложение для Android, которое подключается к бортовому компьютеру автомобиля с использованием OBD-II через Bluetooth / Wifi, независимо от протокола и марки автомобиля. Программа предоставляет широкие возможности для бортовой диагностики автомобиля. Доступно сканирование авто, диагностика, мониторинг и журнал: чтение динамических и сохраненных параметров из ЭБУ автомобилей поддерживающих стандарт OBD-II.
Приложение умеет читать Check Engine (MIL), расшифровку ошибок, соответствующие стоп-кадры, позволяет находить описание и выполнять очистку сохраненных диагностических кодов ошибок (DTC) автомобиля. Позволяет сохранять и пересылать диагностические данные для поиска профессиональных советов и рекомендаций по устранению неисправностей.
Кроме этого программа читает OBD2 параметры работы двигателя и автомобиля: скорость, обороты, температура, давление, лямбда и множество других поддерживаемых в вашем авто параметров. Возможно отображение как в виде графиков так и в виде стрелочных/цифровых шкал.
Имеется специальный режим для контроля и предоставления данных о расходе горючего. Позволяет отображать как параметры реального времени (мгновенный и средний расход) так и суммарные данные за поездку, за день и другую статистику.
Основные возможности inCarDoc:
- Ведение журнала заправки, посещения СТО, покупки, диагностика.
- GPS: скорость, высота.
- Регистрация и выгрузка записей в сеть.
- Наличие консольного режима: для продвинутых пользователей, прямая отправка OBD2 и ELM327 команд.
- Пользовательские настройки для работы с нестандартными параметрами и протоколами.
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Admin
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