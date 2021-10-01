inCarDoc для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:14,42 Мб
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inCarDoc - мобильное приложение для Android, которое подключается к бортовому компьютеру автомобиля с использованием OBD-II через Bluetooth / Wifi, независимо от протокола и марки автомобиля. Программа предоставляет широкие возможности для бортовой диагностики автомобиля. Доступно сканирование авто, диагностика, мониторинг и журнал: чтение динамических и сохраненных параметров из ЭБУ автомобилей поддерживающих стандарт OBD-II.

Приложение умеет читать Check Engine (MIL), расшифровку ошибок, соответствующие стоп-кадры, позволяет находить описание и выполнять очистку сохраненных диагностических кодов ошибок (DTC) автомобиля. Позволяет сохранять и пересылать диагностические данные для поиска профессиональных советов и рекомендаций по устранению неисправностей.

Кроме этого программа читает OBD2 параметры работы двигателя и автомобиля: скорость, обороты, температура, давление, лямбда и множество других поддерживаемых в вашем авто параметров. Возможно отображение как в виде графиков так и в виде стрелочных/цифровых шкал.

Имеется специальный режим для контроля и предоставления данных о расходе горючего. Позволяет отображать как параметры реального времени (мгновенный и средний расход) так и суммарные данные за поездку, за день и другую статистику.

Основные возможности inCarDoc:

  • Ведение журнала заправки, посещения СТО, покупки, диагностика.
  • GPS: скорость, высота.
  • Регистрация и выгрузка записей в сеть.
  • Наличие консольного режима: для продвинутых пользователей, прямая отправка OBD2 и ELM327 команд.
  • Пользовательские настройки для работы с нестандартными параметрами и протоколами.
Для работы программы требуется ELM327 или совместимый Bluetooth OBD-II адаптер. Поддерживаются: OBD-II (Bluetooth, WiFi, Kiwi 3 (BLE), iCar 3 (BLE), Vinli); GPS и Демо режим. Работа без адаптера возможна только в GPS режиме: скорость и высота над уровне моря.
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