inCarDoc - мобильное приложение для Android, которое подключается к бортовому компьютеру автомобиля с использованием OBD-II через Bluetooth / Wifi, независимо от протокола и марки автомобиля. Программа предоставляет широкие возможности для бортовой диагностики автомобиля. Доступно сканирование авто, диагностика, мониторинг и журнал: чтение динамических и сохраненных параметров из ЭБУ автомобилей поддерживающих стандарт OBD-II.

Приложение умеет читать Check Engine (MIL), расшифровку ошибок, соответствующие стоп-кадры, позволяет находить описание и выполнять очистку сохраненных диагностических кодов ошибок (DTC) автомобиля. Позволяет сохранять и пересылать диагностические данные для поиска профессиональных советов и рекомендаций по устранению неисправностей.

Кроме этого программа читает OBD2 параметры работы двигателя и автомобиля: скорость, обороты, температура, давление, лямбда и множество других поддерживаемых в вашем авто параметров. Возможно отображение как в виде графиков так и в виде стрелочных/цифровых шкал.

Имеется специальный режим для контроля и предоставления данных о расходе горючего. Позволяет отображать как параметры реального времени (мгновенный и средний расход) так и суммарные данные за поездку, за день и другую статистику.

Основные возможности inCarDoc:

Ведение журнала заправки, посещения СТО, покупки, диагностика.

GPS: скорость, высота.

Регистрация и выгрузка записей в сеть.

Наличие консольного режима: для продвинутых пользователей, прямая отправка OBD2 и ELM327 команд.

Пользовательские настройки для работы с нестандартными параметрами и протоколами.

Для работы программы требуется ELM327 или совместимый Bluetooth OBD-II адаптер. Поддерживаются: OBD-II (Bluetooth, WiFi, Kiwi 3 (BLE), iCar 3 (BLE), Vinli); GPS и Демо режим. Работа без адаптера возможна только в GPS режиме: скорость и высота над уровне моря.