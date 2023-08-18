Carista OBD2 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Prizmos Ltd.
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,75 Мб
Carista OBD2 - это удобное мобильное приложение, которое позволяет вам легко проводить диагностику, настройку и обслуживание вашего автомобиля. Просто подключите OBD2-адаптер, запустите приложение и сэкономьте своё время и деньги, избегая посещения дилеров и автомехаников.
Преимущества приложения Carista OBD2:
- Расширенная диагностика: Вы можете провести диагностику электронных систем вашего автомобиля на уровне сервисных центров. Проверьте коды ошибок, сбросьте настройки и получите информацию о различных модулях автомобиля, включая ABS и airbag. Доступно для поддерживаемых автомобилей.
- Настройка и программирование: Персонализируйте настройки вашего автомобиля для увеличения удобства и комфорта. Избавьтесь от раздражающих деталей, настройте автомобиль по своему вкусу, а также разблокируйте скрытые функции. Доступно для поддерживаемых автомобилей.
- Обслуживание: Проверьте готовность вашего автомобиля к токсичности выхлопных газов, избегая поездок на станцию диагностики. Для определённых моделей автомобилей, таких как Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Toyota, Lexus, Scion, доступны дополнительные функции, такие как сброс системы запуска, регенерация DPF, регистрация аккумулятора и многое другое.
Carista OBD2 - ваш надежный помощник в диагностике, настройке и обслуживании автомобиля. Управляйте своим автомобилем с легкостью и уверенностью.
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