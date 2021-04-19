Коды регионов Украины для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alex Kozyukov
|Категория:
|Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 794 | Статистика
|Размер:
|516 Кб
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Коды регионов Украины - простая в использовании программа для Android, с помощью которой пользователь может легко и быстро определить по коду на автомобильном номере область Украины, в которой был зарегистрирован автомобиль. Также присутствует полная таблица кодов.
Требуется ОС Android 2.1 и выше.
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