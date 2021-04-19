Коды регионов Украины - простая в использовании программа для Android, с помощью которой пользователь может легко и быстро определить по коду на автомобильном номере область Украины, в которой был зарегистрирован автомобиль. Также присутствует полная таблица кодов.

Требуется ОС Android 2.1 и выше.