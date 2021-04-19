Программы для Android » Хобби, увлечения » Авто » Коды регионов Украины 2.0

Коды регионов Украины для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 794 | Статистика
Размер:516 Кб
СКАЧАТЬ
Коды регионов Украины скриншот № 1
Коды регионов Украины скриншот № 2
Коды регионов Украины скриншот № 3
Коды регионов Украины скриншот № 4

Коды регионов Украины - простая в использовании программа для Android, с помощью которой пользователь может легко и быстро определить по коду на автомобильном номере область Украины, в которой был зарегистрирован автомобиль. Также присутствует полная таблица кодов.

Требуется ОС Android 2.1 и выше.

ТОП-сегодня раздела "Авто"
 

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

скачать AutoScout24AutoScout24 9.5.66

AutoScout24 – приложение для поиска б.у. автомобилей с базой данных по всей Европе. Включите...

скачать BlaBlaCarBlaBlaCar 5.65

BlaBlaCar - Поиск попутчиков – бюджетный вариант для междугородних поездок. Водители со...

скачать Антирадар СтрелкаАнтирадар Стрелка 5.86

Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...

скачать EcoDrive Free SpeedometerEcoDrive Free Speedometer 1.0.12

EcoDrive Free Speedometer - точный и удобный GPS спидометр для Android, с помощью которого можно легко следить за скоростью, экономичностью, временем, направлением...

скачать Nexar - AI DashcamNexar - AI Dashcam 4.0.6

Nexar - AI Dashcam - программа, которая превращает смартфон в функциональный видеорегистратор,...

Отзывы о программе Коды регионов Украины

Admin

Отзывов о программе Коды регионов Украины 2.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв