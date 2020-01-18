Wise Data Recovery

Recuva 1.53.1087 Recuva - мощная утилита для восстановления данных, которые были удалены на жестких дисках и флешках. Имеет удобный интерфейс с простыми настройками и пошаговым HDD Regenerator 2011 HDD Regenerator - приложение для восстановления битых секторов жестких дисков, которое умеет работать не только с любыми файловыми системами, но и с DMDE 3.4.4.740 DMDE (DM Disk Editor) - программа для редактирования дисков и восстановления данных на жестких и гибких дисках, а также для восстановления логических дисков и

R-Studio 8.12 build 175721 R-Studio - мощное приложение, позволяющее восстановить поврежденную или удаленную информацию с любых носителей, как например жесткие диски, карты памяти, Password Cracker 4.39 Password Cracker - утилита для восстановления забытых паролей (в том числе и в Internet Explorer). Просто наводите курсор мыши на строку с паролем и вместо R.saver 6.22 / 2.5.1 R.saver – бесплатная программа для восстановления данных с различных версий файловых систем NTFS, FAT и ExFAT. Сканирование можно запустить нажатием одной кнопки,