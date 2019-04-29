Wise JetSearch

WizTree 3.28
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
FastCopy 3.70
FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов
AllDup 4.3.2
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
Duplicate File Finder 7.5.0.2
Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по