скачать Adguard
Wise JetSearch для Windows

Wise JetSearch 3.18.156

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Wise JetSearch 3.18.156Описание   Скачать Wise JetSearch 3.18.156СКАЧАТЬ (2,18 Мб) Скриншоты Wise JetSearch 3.18.156Скриншоты (1)   Статистика Wise JetSearch 3.18.156Статистика   Отзывы о Wise JetSearch 3.18.156Отзывы (2)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wise JetSearch - шустрая утилита для поиска файлов и папок на локальных дисках ПК, которая может стать неплохой заменой встроенному поиску ОС Windows. Присутствует поддержка NTFS и FAT дисков, возможность поиска файлов/папок по имени или шаблону.

Что нового в Wise JetSearch 3.18.156?
  • Улучшена функция быстрого поиска
  • Обновлены переводы
  • Исправлены мелкие ошибки
Wise JetSearch
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 793
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
ТОП-сегодня раздела "Поиск файлов"
 

WizTree 3.28

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

FastCopy 3.70

FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов

AllDup 4.3.2

AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

Everything 1.4.1.935

Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,

Duplicate File Finder 7.5.0.2

Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д.

DupKiller 0.8.2

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по

Отзывы о программе Wise JetSearch

Татьяна про Wise JetSearch 1.49.83 [20-12-2014]

Понравилась..заменяет поиск как в хр...
1 | | Ответить

ANAL в ответ Татьяна про Wise JetSearch 3.16.154 [28-12-2018]

Есть атм русский интерфейс,причём давно уже!
| | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 