Аптечка для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|VeOs
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 314 | Статистика
|Размер:
|23,85 Мб
|СКАЧАТЬ
Аптечка - приложение для Android, которое содержит сборник инструкций (более 7000) по применению различных лекарственных средств, благодаря чему пользователь может в любой момент узнать состав того, или иного, лекарства, его фармакологическое действие, способ применения, побочные действия, противопоказания и т.п.
Следует отметить, что информация предоставленная в программе, носит прежде всего ознакомительный характер, и перед приемом медикаментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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Отзывы о программе Аптечка
Серый про Аптечка 1.2.1 для Android [19-08-2014]
Никандр про Аптечка 1.2.1 для Android [11-07-2014]
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