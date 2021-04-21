Аптечка для Android

Описание
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Оценка: 4.75/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 314 | Статистика
Размер:23,85 Мб
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Аптечка скриншот № 2

Аптечка - приложение для Android, которое содержит сборник инструкций (более 7000) по применению различных лекарственных средств, благодаря чему пользователь может в любой момент узнать состав того, или иного, лекарства, его фармакологическое действие, способ применения, побочные действия, противопоказания и т.п.

Следует отметить, что информация предоставленная в программе, носит прежде всего ознакомительный характер, и перед приемом медикаментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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Отзывы о программе Аптечка

Серый про Аптечка 1.2.1 для Android [19-08-2014]

Полностью согласен со сказаннным ранее
2 | 2 | Ответить

Никандр про Аптечка 1.2.1 для Android [11-07-2014]

Спосиба админестрацыи и модератарам сайта за чоткие и ровные праграммы и канкретные игры! Этот сайт - один из нимногих лучшых!
2 | 2 | Ответить

николай про Аптечка 1.1 для Android [19-07-2012]

хорошая програма
2 | 2 | Ответить

кирилл про Аптечка 1.01 для Android [12-05-2012]

Очень хорошая программа.
2 | 2 | Ответить

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