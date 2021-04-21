Аптечка - приложение для Android, которое содержит сборник инструкций (более 7000) по применению различных лекарственных средств, благодаря чему пользователь может в любой момент узнать состав того, или иного, лекарства, его фармакологическое действие, способ применения, побочные действия, противопоказания и т.п.

Следует отметить, что информация предоставленная в программе, носит прежде всего ознакомительный характер, и перед приемом медикаментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.