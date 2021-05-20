Дальномер: Smart Measure - интересное и очень полезное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно легко и довольно точно измерить высоту и расстояние до объекта. Для этого необходимо нацелиться на объект и нажать кнопку спуска. Присутствует встроенный помощник, возможность ручной калибровки, выбор единиц измерения расстояния и площади.

Обратите внимание, что приложение может показывать разные результаты из-за настроек в разных версиях операционной системы, точность также зависит от заряда батареи или прошивки. В некоторых случаях необходима ручная калибровка.