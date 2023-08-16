Измеритель шага резьбы - небольшая утилита для Android, с помощью которого можно превратить Ваш смартфон или планшет в инструмент для измерения шага резьбы винтов, гаек и болтов.

Измерять резьбу можно в метрической системе, в соответствии со стандартами принятыми в США (US thread sizes) метрическим стандартом, стандартами NPT (National Pipe Thread Tapered Thread) и стандартами BSPT (British Standard Pipe Taper thread).