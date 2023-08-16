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Измеритель шага резьбы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.11a | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 896 | Статистика
Размер:4,95 Мб
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Измеритель шага резьбы скриншот № 3
Измеритель шага резьбы скриншот № 4

Измеритель шага резьбы - небольшая утилита для Android, с помощью которого можно превратить Ваш смартфон или планшет в инструмент для измерения шага резьбы винтов, гаек и болтов.

Измерять резьбу можно в метрической системе, в соответствии со стандартами принятыми в США (US thread sizes) метрическим стандартом, стандартами NPT (National Pipe Thread Tapered Thread) и стандартами BSPT (British Standard Pipe Taper thread).

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