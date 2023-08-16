Измеритель шага резьбы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.11a | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 896 | Статистика
|Размер:
|4,95 Мб
Измеритель шага резьбы - небольшая утилита для Android, с помощью которого можно превратить Ваш смартфон или планшет в инструмент для измерения шага резьбы винтов, гаек и болтов.
Измерять резьбу можно в метрической системе, в соответствии со стандартами принятыми в США (US thread sizes) метрическим стандартом, стандартами NPT (National Pipe Thread Tapered Thread) и стандартами BSPT (British Standard Pipe Taper thread).
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