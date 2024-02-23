Active File Recovery для Windows
|Оценка:
|4.02/5 голосов - 107
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $29.95
|Ограничение:
|восстанавливаемые файлы не более 64 кб
|Версия:
|24.0.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 174 171 | Статистика
|Размер:
|28,34 Мб
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Active File Recovery - Утилита для восстановления удаленных или поврежденных данных. Поддерживает работу с файловыми системами FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5, NTFS + EFS, умеет работать напрямую с жестким диском (для случаев, когда нарушена его логическая структура), может создавать образы дисков для переноса данных на другие HDD или резервного копирования.
Поддерживает все типы HDD (IDE, ATA, SCSI), USB устройства, а также карты памяти SunDisk, MemoryStick, CompactFlash и т.д. Есть возможность использования Active File Recovery без установки на жесткий диск - с дискеты.
- Различные улучшения и исправления
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Отзывы о программе Active File Recovery
Игнат про Active File Recovery 23.0.7.0 [30-05-2023]
KOP про Active File Recovery 16.0.5 [11-07-2017]
Хорошая программа, после вируса Петя восстановил данные на 80%
8 | 11 | Ответить
олеся в ответ toro про Active File Recovery 18.0.2 [09-11-2018]
Serzhan про Active File Recovery 15.0.7.0 [17-08-2016]
Это програ восстановить структура папок и имя файла?
9 | 37 | Ответить
Николай про Active File Recovery 14.5.0 [12-03-2016]
Добрый день, скачайте сборник Белова, в нем есть полная версия
9 | 18 | Ответить